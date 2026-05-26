Об этом рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что ряд ситуаций, связанных с Беларусью, может быть элементами игры. Напомним, что недавно Москва и Минск провели совместные учения, отработав условные действия с использованием ядерного вооружения.

Лукашенко мог быть нужен звонок от Макрона

Политолог отметил, что разговор Макрона и Лукашенко по официальной информации состоялся по инициативе французской стороны. Однако самопровозглашенный президент Беларуси мог попросить президента Франции сказать, что это якобы он позвонил Лукашенко.

В то же время Макрон сейчас пытается активнее играть роль человека, который хочет вести переговорный процесс между Европой и Россией. А Беларусь в этом аспекте можно использовать как передатчика определенной информации для Владимира Путина,

– пояснил политолог.

Последние несколько недель глава Кремля очень жестко давил на Лукашенко относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Об этом свидетельствовали очень много косвенных намеков, в частности, по его словам, данные различных разведок.

Обратите внимание! Эммануэль Макрон 24 мая инициировал телефонный разговор с Александром Лукашенко. В беседе они коснулись региональных вопросов и отношений Беларуси с ЕС и, в частности, с Францией. Макрон и Лукашенко обсудили войну в Украине и вероятность проведения переговоров между Россией и Украиной в столице Беларуси. Особое внимание президент Франции обратил на возможные риски для Минска в случае ее привлечения к "агрессивной войне России против Украины". Общались политики более часа.

Поэтому Макрон, как предположил Рейтерович, мог предупредить Лукашенко не идти на этот шаг. Ведь если в 2022 году на Западе закрыли глаза на то, что он дал свою территорию для агрессии против суверенного государства, то в 2026-м так не будет.

"Также Лукашенко мог попросить Макрона о разговоре, потому что он не хочет воевать против Украины, поскольку понимает, что Беларусь станет абсолютно законной военной целью для ударов со стороны Украины. И она гораздо более открытая, чем Россия. Тогда Лукашенко будет несладко", – отметил он.

Он, вероятно, пытается, по словам политолога, передать определенный сигнал Путину, мол, европейцы на него давят и предупреждают, поэтому Беларусь не будет вступать в войну.

Какой месседж Лукашенко передал Киев

"Относительно визита Тихановской в Киев, то тем самым Украина делает этой даме колоссальную услугу, принимая ее на таком высоком уровне. Однако она с начала войны в Украине занимала очень вялую позицию. Только через некоторое время сделали заявление об оккупации Крыма и войне", – объяснил Игорь Рейтерович.

Однако в последнее время риторика Тихановской изменилась, и она, как подчеркнул Рейтерович, настойчиво искала встречи с Владимиром Зеленским. Поэтому его могли попросить партнеры Украины из Польши, Литвы, Латвии, которые имеют дело с Тихановской, чтобы он ее принял в Киеве.

С другой стороны, это может быть сигналом Лукашенко. Мол, если он будет втягивать Беларусь в планы Кремля, то есть госпожа Тихановская, которую значительная часть мира называет легитимным президентом страны. И она может вернуться в Беларусь на танке вместе с людьми с белорусскими паспортами, например, из полка Кастуся Калиновского,

– отметил он.

Поэтому, как считает политолог, все это может быть элементами хитрой игры. И Украина может себе позволить вести такие игры, потому что выглядит абсолютно субъектной страной, которая влияет там на региональные процессы.

В течение последних недель усилилась угроза наступления на Украину со стороны Беларуси. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что существует вероятность продвижения вражеских сил из Беларуси на Волынь, Ровенскую и Житомирскую области. Именно поэтому президент обсудил вопросы усиления защиты этих территорий.

В то же время Лукашенко сообщил, что готов встретиться с украинским президентом "в любой точке Беларуси или Украины". В ответ советник президента Украины по вопросам коммуникаций, Дмитрий Литвин, сказал, что эти заявления Лукашенко не имеют реального веса еще с 2022 года. Литвин объяснил, что самопровозглашенный президент Беларуси "имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение".

На фоне этих заявлений в Украину 25 мая прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Накануне ее приезда глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина имеет контакты с представителями демократических сил Беларуси, и для Киева важно иметь связь с белорусским народом.