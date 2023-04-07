Китай выдвинет свои требования Европе за влияние на Россию, – политтехнолог
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 апреля с официальным визитом прибыл в Пекин. Его главным месседжем стало то, что Си Цзиньпин может реально повлиять на войну и надавить на Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.
Это для Китая открывает достаточно выгодную ситуацию, в которой он может рассчитывать на определенные дивиденды. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Политтехнолог считает, что сегодня, безусловно, у Китая больше рычагов влияния на Россию, однако вопрос стоит в том, что захочет Китай.
Мы прекрасно понимаем, что альтруистов там нет, и Китай захочет что-то существенное и ощутимое. Начиная от дополнительных европейских рынков и заканчивая решением вопроса по Тайваню,
– добавил спикер.
"Окно возможностей" для Китая
Тизенгаузен предположил, что в Европе есть, что предложить Китаю. К тому же, сейчас Макрон этой поездкой решает и собственный вопрос, ведь претендует на лидерство в Европейском Союзе.
Заявления Китая о недопустимости дальнейшей эскалации, обстрелах гражданских городов и использовании ядерного оружия – это, безусловно, хороший знак.
Однако, давайте скажем прямо, у Китая нет прямой заинтересованности в том, чтобы война в Украине прекратилась. Пока Россия находится в крайне тяжелом, в частности, подсанкционном положении, пока европейские лидеры готовы устраивать паломничество в Пекин и предлагать что-то – это "окно возможностей для" лидера Китая,
– резюмировал Тизенгаузен.
Визит президента Франции в Китай: подробнее
- Целью визита Эммануэля Макрона в Пекин было убедить Си Цзиньпина "привести Россию в чувство", или хотя бы не снабжать им оружие.
- Вместе с ним в Китай прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она была жестче в своих изречениях, и придерживалась позиции близкой позиции Вашингтона. Макрон получил более теплый прием в Пекине и имел личный разговор с Си.
- Сообщается, что в результате обсуждений китайского лидера убедили позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Визит Макрона нельзя назвать провальным, однако подводить итоги еще рано.