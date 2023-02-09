Макрон наградил Зеленского высшей наградой Франции
Источник:Еммануэль Макрон
Отношения между Украиной и Францией с каждым днем становятся все крепче. В частности, стало известно, что президент Еммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. Это высшее отличие, которое могут вручить в его стране.
Вечером 8 февраля глава нашего государства прибыл в Париж, где провел переговоры с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. Во время этого визита в своих социальных сетях французский лидер опубликовал видео, на котором награждает Зеленского.
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Теплые отношения между Макроном и Зеленским
Заметим, что орден Почётного легиона французский президент может вручить за безупречные и выдающиеся гражданские или военные заслуги. Орден является высшей наградой Франции от 19 мая 1802 года, когда он был основан.
Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность,
– написал Еммануэль Макрон.
В то же время, он опубликовал видео с Владимиром Зеленским. На нем видно, что лидеры обоих государств обмениваются любезностями во время церемонии награждения и затем крепко держатся за руки.
Макрон награждает Зеленского орденом Почетного легиона: смотрите видео из соцсетей президента Франции
Второй визит Зеленского за границу: что нужно знать
К этой теме следует подробно описать визит главы нашего государства за границу. Собственно, отметим, что это вторая по счету поездка за пределы нашего государства Владимира Зеленского с начала широкомасштабной войны.
- 8 февраля, около 12:40, борт с президентом Зеленским прибыл в Лондон. Украинского лидера встречал премьер Великобритании Риши Сунак. Затем глава нашего государства выступил перед британскими чиновниками в Вестминстерском дворце, провел переговоры с Сунаком и дал с ним совместную пресс-конференцию для журналистов.
- После этого Зеленский отправился в Париж, где его ждали немецкий канцлер Олаф Шольц и Президент Макрон. Там он на пресс-конференции отметил, что идея по поводу этой встречи возникла спонтанно.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, зачем Зеленский отправился за границу именно сейчас. С его слов понятно, что главной целью визита президента в Европу является ускорение процесса по предоставлению нам вооружения.