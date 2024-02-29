Каждое слово взвешено, – Макрон о своем резонансном заявлении о введении войск НАТО в Украину

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вариант ввода войск Альянса на территорию Украины. Сейчас французский лидер объяснил свою позицию.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако, по его словам, среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.

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Макрон объяснил свое резонансное заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени, что на севере страны.

Каждое слово, которое я произношу на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным,

– подчеркнул он.

Впрочем, французский лидер отказался от "геополитических комментариев". По его мнению, олимпийская деревня это не место для подобных разговоров.

Что этому предшествовало: основное