Каждое слово взвешено, – Макрон о своем резонансном заявлении о введении войск НАТО в Украину
Источник:Le Monde
На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вариант ввода войск Альянса на территорию Украины. Сейчас французский лидер объяснил свою позицию.
Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако, по его словам, среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.
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Макрон объяснил свое резонансное заявление
Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени, что на севере страны.
Каждое слово, которое я произношу на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным,
– подчеркнул он.
Впрочем, французский лидер отказался от "геополитических комментариев". По его мнению, олимпийская деревня это не место для подобных разговоров.
Что этому предшествовало: основное
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- По словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России в ее полномасштабном вторжении.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года и после полномасштабного вторжения активизировались в этом вопросе.
- Владимир Зеленский рассказал, что ранее говорил с Эммануэлем Макроном о мерах, которые помогли бы усилить украинские войска на поле боя. В частности, говорилось непосредственно о технических средствах.