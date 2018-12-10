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      Макрон планирует объявить во Франции чрезвычайное экономическое положение

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      Макрон планирует объявить во Франции чрезвычайное экономическое положение
      Макрон планирует объявить во Франции чрезвычайное экономическое положение / Zerohedge.com

      Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего телевизионного обращения к гражданам страны заявил, что планирует объявить чрезвычайное экономическое положение в государстве.

      Об этом сообщает Le figaro.

      24 канал сообщал, что 10 декабря Макрон обратился к нации в связи с массовыми протестами "желтых жилетов" и пообещал увеличить минимальные зарплаты на 100 евро в месяц с 2019 года, а также отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров.

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      Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, где наши дети жили бы лучше нас,
      – заявил Макрон, добавив, что для этого надо уделить большое внимание среднему и высшему образованию.

      Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

      Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

       
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      Теги: Новости политики Новости Франции Чрезвычайное положение Эммануэль Макрон Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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