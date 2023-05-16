Франция чувствует слабость России: Макрон начал игру, согласованную с Китаем

Эммануэль Макрон недавно заявил, что Россия полностью зависима от Китая и является его вассалом. Более того, он добавил, что нельзя допустить победы России на поле боя. Такие заявления, скорее всего, оговорены из КНР.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, заявления лидера Франции о слабости России идут на пользу не только Украине, но и Китаю.

Вас может заинтересовать Китай готовится воспользоваться поражением России в Украине, – FT о тайном письме Борреля

Элемент игры Китая и Франции

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия – это вассал Китая. И она не должна одержать победу на поле боя. Интересно, что еще в цвете Макрон посещал Пекин и затем призывал к переговорам.

У Макрона достаточно амбивалентное мышление и он постоянно где-то "раздвояется". Пытается параллельно заниматься двумя вещами, иногда противоречащими друг другу. То есть мощно поддерживает Украину, надо отдать должное, но с другой стороны – год пытается посмотреть в глаза Путину и сесть за стены переговоров,

– отметил Игорь Рейтерович.

Такое изменение риторики Макрона, по предположению политолога, может быть обусловлено двумя факторами:

все больше ощущается слабость России;

во Франции посчитать, что поражение России в Украине и превращение в вассала Китая не будет означать, что Париж не сможет коммуницировать с КНР и получать для себя бонусы и преференции.

В частности, во время визита в Пекин президент Франции подписал многие соглашения, значительная часть которых касалась французско-китайских, а не европейско-китайских отношений.

"Видно, что канал коммуникации между Францией и Китаем сохраняется, он более мощный, чем между Китаем и европейскими институтами. Возможно, даже по определенным договоренностям он (Макрон – 24 Канал) выступил с такими заявлениями. Потому что объективно эти заявления идут на пользу не только Украине, а КНР", – подчеркнул Рейтерович.

Они ведь подчеркивают слабость России и заставляют тех же российских элит смотреть в сторону Китая. В частности, идти на определенные договоренности, несмотря на то, что в некоторых областях Россия и так полностью "легла" под Китай.

В таких действиях Макрона прослеживается элемент игры и согласование заявлений, звучащих от президента Франции и от Китая.

Игорь Рейтерович о мотивах Макрона и зависимости России от Китая: смотрите видео

Отношения России и Китая: последние новости