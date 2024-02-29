"Вцепились друг другу в горло": евродепутат резко раскритиковал действия Макрона и Шольца
Немецкий евродепутат от группы "Зеленых" Райнгард Бютикофер раскритиковал отсутствие в Европе сильных лидеров. Речь идет о тех, кто был бы готов ответить на геополитические вызовы и укрепить европейскую безопасность.
Также он высказался относительно французского лидера Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом Райнгард Бютикофер заявил во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 канала.
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Вцепились друг другу в горло
Бютикофер ответил на призывы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить европейскую оборонную промышленность и нарастить ее мощности. Депутат заявил, что в Европе не хватает лидеров, которые бы превратили планы в действия.
Он также раскритиковал Макрона за нереалистичные заявления о введении войск НАТО в Украину и Олафа Шольца, который не хочет передавать дальнобойные ракеты Taurus.
Чувствуя, что полезное лидерство президента Байдена ослабевает, они вцепились друг другу в горло, унижая, подрывая и оскорбляя друг друга. Пока один из них является героем грандиозных заявлений без реального содержания, другой, чья партия все еще частично является партией умиротворения, скрывает свою робость за игрой с альтернативными фактами,
– заявил европейский депутат.
В то же время Бютикофер раскритиковал бездействие Италии и Испании. Впрочем, отметил, что определенное лидерство происходит от северных и восточных стран ЕС.
Евродепутат также поддержал предложение Эстонии тратить 0,25% от ВВП на оборону и призвал сформировать фалангу парламентов, чтобы ответить геополитическим вызовам.
О каких действиях Макрона и Шольца сказал евродепутат: основное
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Позже он подтвердил, что его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной. Об этом он заявил в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дени, что на севере страны.
- В то же время канцлер Германии снова выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Дальность действия этих крылатых ракет составляет до 500 километров и Олаф Шольц считает, что это может втянуть Германию в войну с Россией.