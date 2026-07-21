Считался пропавшим без вести: на войне погиб Максим Бербенко из Днепропетровской области

После более чем года неизвестности подтвердилась гибель украинского военнослужащего Максима Бербенко из Днепропетровской области. Защитник погиб в бою вблизи села Тоненькое в Донецкой области еще 8 марта 2024 года.

Об этом сообщили в Шахтерской городской территориальной общине.

Что известно о защитнике, погибшем за Украину?

Максим Бербенко родился 22 марта 1994 года в Угольдаре Донецкой области. Там он окончил школу, а впоследствии получил профессию горного мастера в Донецком горном колледже.

В мае 2018 года мужчина переехал в город Шахтерское (до сентября 2024 года – Первомайск) Синельниковского района Днепропетровской области в качестве внутренне перемещенного лица. Работал горняком очистного забоя на шахте "Юбилейная".

10 июня 2023 года Максима мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил командиром разведывательного отделения механизированного батальона. Свой последний бой военный провел 8 марта 2024 года вблизи Тоненького в Донецкой области.

До последнего времени его считали пропавшим без вести. В общине отметили, что Максим Бербенко мужественно выполнял воинский долг и был награжден медалью "За храбрость в бою", знаком отличия командира и грамотой командования за добросовестную службу. У погибшего защитника остались жена, сын, родители и брат.

Максима помнят как доброго, искреннего, мужественного и целеустремленного человека. Он был надежным другом, верным побратимом, любящим мужем и отцом,

– написали в общине.

Шахтерский городской совет выразил искренние соболезнования родным, близким и побратимам военного, подчеркнув, что память о Герое навсегда останется в сердцах земляков.

Кого Украина потеряла в боях за свою свободу?

Напомним, Тернопольская область потеряла еще одного защитника Украины. Младший сержант Тарас Катинский погиб 12 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Луговки в Сумской области. Всего за две недели до этого 29-летний военный женился и после короткого отпуска вернулся на фронт.

В Ивано-Франковске простились с 26-летним австралийцем Сэмюэлем Майклом Педраццини, который погиб, защищая Украину. Боец Сил специальных операций ВСУ погиб 13 июня в Донецкой области, а при жизни завещал похоронить себя именно в Украине, где мечтал жить. До службы в ВСУ Сэмюэл был военнослужащим австралийской армии, обучал украинских защитников в Великобритании, а впоследствии приехал в Украину в качестве волонтера и стал боевым медиком. Его похоронили на Аллее Героев в Чукаловке недалеко от Ивано-Франковска.