Думали, что "украинский диверсант": россияне случайно поглумились над своим мертвым "героем"

Российские пропагандисты в очередной раз показали, что врут, однако в этой истории это еще и сыграло с ними злую шутку. Собственно, они опубликовали фото якобы погибшего "украинского военного", но впоследствии оказалось, что это боец ЧВК "Вагнера".

В Белгородской области продолжается операция по "демилитаризации" региона и вражеские телеграм-каналы не устают писать о якобы воюющих там "украинских ДРГ". Дошло до того, что они выдали своего умершего вагнеровца Максима Билевича за украинского диверсанта.

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Больше о "курьезе"

Обратил внимание на этот факт журналист Денис Казанский. Он констатировал, что оккупанты сначала глумились над "погибшим под Белгородом" Максимом, а когда узнали правду о его смерти под Бахмутом и службе в частной компании "Вагнера", то быстро почистили сообщения.

Над погибшим глумились, насмехались над внешностью, злорадствовали из-за его смерти, пока в какой-то момент не выяснилось, что фото принадлежит не украинцу, а мертвому наемнику ЧВК "Вагнер" Максиму Билевичу, погибшему в Бахмуте. Сразу после этого Z-денегераты бросились стирать свои злорадные посты,

– говорится в сообщении.

Кроме того, журналист опубликовал скриншоты, подтверждающие его слова, и добавил: "А что произошло, олигофрены (малоодаренные – 24 Канал)? Вы же считаете, что издеваться над погибшими – это смешно. Чего же теперь перестали смеяться?".

Как оккупанты глумились над вагнеровцем, думая, что это украинец / скриншоты из телеграм-канала Казанского

У "Вагнера" проблемы

На недавнем саммите G7 в Хиросиме в Японии президент США Джозеф Байден констатировал, что Россия потеряла около 100 тысяч вагнеровцев под Бахмутом. Вероятно, речь шла о тех бойцах, которые пополнили лавы и "200-х", и "300-х".

В то же время оккупанты из этого батальона по меньшей мере с лета прошлого года не могут взять город-крепость. Поэтому у их вожака время от времени случаются приступы истерии.

Собственно, в эти дни Пригожин снова начал сетовать на минобороны России. Более того, он даже признал, что Вооруженные Силы очень мощная структура, а цели так называемой "СВО" – с треском провалились.