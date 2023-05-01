Не стало еще одного сына Украины: на фронте погиб 23-летний воин из Днепропетровской области
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб украинский военный Максим Гостев. Он родом из Криворожского района Днепропетровской области.
Погибшему защитнику было всего 23 года. Он был достойным потомком своей нации.
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Что известно о погибшем воине
Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания. В Вакуловской громаде подчеркнули, что Украина потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с оккупантами.
Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, родных, друзей, знакомых,
– отметили в громаде.
Простились с Максимом 30 апреля в его родном селе Вакулово. Провести в последний путь Героя пришли близкие и земляки парня.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника по поводу непоправимой потери. В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, отдавшего молодую жизнь, защищая покой каждого украинца", – добавили в громаде.
Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания / фото громады
Потери Украины на войне
- Недавно во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Невельское Донецкой области погиб сержант Федор Стригун. До полномасштабного вторжения он был земледельцем.
- Также в боях за наше государство погиб Андрей Линийчук с позывным "Кельт" – воин, сбивший наибольшее количество вражеских воздушных целей за время полномасштабной войны.
- В боях за Бахмут недавно погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. По словам журналиста Джейка Ханрахана, мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.