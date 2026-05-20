Его жизнь оборвалась 9 мая: на фронте погиб десантник Максим Мелешко

Российско-украинская война приносит невосполнимые потери для тысяч семей по всей стране. На днях стало известно о гибели Максима Мелешко.

Трагическую весть сообщили на странице Бурштынской общины.

Что известно о павшем бойце?

Максим Сергеевич Мелешко родился 7 декабря 1999 года. Как отметили в общине, его мать из Донецка нашла приют в селе Теребля на Ивано-Франковщине.

Максим служил в должности стрелка-номера обслуги 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода 3-й десантно-штурмовой роты 1-го десантно-штурмового батальона.

Мужчина положил свою жизнь за независимость Украины 9 мая 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Вербового в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Мы склоняем головы в скорби, чествуя подвиг Максима, который отдал свою жизнь за нашу свободу, за спокойствие и мир для будущих поколений,

– написали на странице общины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и дань уважения Максиму!

Какова ситуация на фронте Днепропетровщины, где погиб Максим Мелешко?

Заявления представителей оккупационной администрации могут свидетельствовать о намерениях Москвы расширить свои цели за пределами Донецкой области. Речь идет, в частности, о возможном формировании так называемой "буферной зоны" на территории Днепропетровской области.

Аналитики ISW обращают внимание, что подобная риторика противоречит предыдущим заявлениям Кремля и может указывать на более широкие территориальные амбиции России, которые охватывают не только временно оккупированные территории, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

В последнее время, по имеющейся информации, оккупанты могли закрепиться в селе Филиал на Днепропетровщине. Также фиксируется продвижение противника вблизи села Ореховое – в направлении административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями.

Не прекращаются и постоянные обстрелы гражданского населения в прифронтовой зоне. В частности, в результате российского удара вблизи автозаправочной станции 3 мая повреждения получили автобус с детьми и грузовой автомобиль. Пострадали шесть человек, среди которых – ребенок. В больницу доставили, в частности, 10-летнего мальчика и беременную женщину.

Чьи еще жизни оборвались на войне?

6 мая вблизи Доброполья в результате атаки российского FPV-дрона погиб украинский защитник Тимофей Кулишенко. В обороне страны он находился с 2015 года, посвятив эти годы служению и защите Украины.

Украина также потеряла бойца Александра Клименко, который выполнял обязанности механика аппаратуры засекреченной связи. Родом из Полтавы, в гражданской жизни он работал оператором, режиссером монтажа и занимался техническим обеспечением в Полтавском государственном медицинском университете.

Еще двое волынян тоже погибли на войне. Во время выполнения боевого задания на Луганщине 15 марта 2025 погиб Николай Посполитак. Александра Грабовского официально признали погибшим после подтверждения личности по результатам ДНК-экспертизы – это произошло 7 августа 2024 года.

На Днепропетровском направлении во время выполнения боевого задания погиб главный сержант десантно-штурмовой роты Тарас Матвиец. В ряды ВСУ он присоединился в начале полномасштабного вторжения, а жизнь военного оборвалась 14 мая 2026 года.