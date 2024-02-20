Был первой целью спецслужб, – политтехнолог о смерти Кузьминова, который перегнал Ми-8 в Украину

Иностранные СМИ сообщают, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года при содействии украинской разведки перегнал вертолет Ми-8 из России в Украину.

Вполне вероятно, что летчика могли отыскать и убить российские спецслужбы. Таким предположением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Кузьминов был важной целью для ликвидации.

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Предатели – основная мишень

Политтехнолог рассказал, что в любой стране мира всегда работают иностранные спецслужбы. Не бывает исключений. Вопрос лишь в количестве – сколько задач они могут выполнить на чужой территории. Полностью избавиться от присутствия засланцев невозможно. Поэтому уберечь Максима Кузьминова за границей было просто нереалистичным.

Понятно, что летчик, если его действительно убили, был первой целью российских спецслужб. Они прежде всего охотятся за теми, кто их предал. Такие спецслужбы могут провести определенное количество операций на чужой территории,

– сказал Шейтельман.

Вспомним, как украинские спецслужбы хорошо отрабатывают в России: то атакуют НПЗ в Краснодарском крае, то подожгут электростанции во Владивостоке. Даже СБУ косвенно намекнула на свою причастность к смерти предателя Ильи Кивы, которого ликвидировали в стране-агрессоре. Вряд ли можно избежать проникновения спецслужб в иностранные государства.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский может посещать только те страны, в которых высокий уровень защиты от российской агентуры. К примеру, в Венгрию нельзя приезжать. В частности, как рассказали в ОП, визит в Израиль был отменен из соображений безопасности. Как известно, в Иерусалиме чрезвычайно много вражеских засланцев.

Какие ИПСО запускают в Кремле

Российское издание "Осторожно новости" написало, что несколько испанских СМИ 14 февраля сообщило об убийстве 33-летнего украинца, тело которого обнаружили возле гаража с пулевыми отверстиями. Однако российскому пилоту Максиму Кузьминову всего 28 лет.

"Почему они распространяют такие слухи? В спецслужбах России есть человек, которому поручено убить конкретное лицо. Они уже 3 раза доложили и еще 40 таких убьют по миру. Им же нужно отчитаться и финансово, и организационно. Как это, команда поступила, а мы не смогли? Поэтому отчеты будут поступать и поступать", – заметил Шейтельман.

Если анализировать эту ситуацию в целом, то она играет на руку оккупантам. Есть предположение, что смерть Кузьминова могут использовать, чтобы запугать других российских летчиков, которые могли бы хотеть таким же образом перегнать вертолет и сотрудничать с Украиной.

Есть ли еще какие-то пилоты, которые хотят прилететь и рассуждают об этом? Я мало верю. За время войны мы видели интервью людей, которые просто отказались воевать. У мобилизованного солдата есть возможность не совершать военные преступления. Да, он будет воевать и будет убийцей. Но летчик обязан совершать военные преступления, потому что он бомбит мирные города,

– сказал политтехнолог.

То есть российские пилоты понимают, что всю свою жизнь они будут в международном розыске. Поэтому почти никто "не соскакивает", а Кузьминов скорее был исключением. Вероятно, каждый в России, кто стремится стать летчиком, с большим удовольствием убивает мирных граждан.

Что известно об убийстве Максима Кузьминова