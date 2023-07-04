"Альо, это наши сильные полицейские": забавное видео с поздравлением маленькой украинки
Источник:текток dasha_arkhipovaaa
В Украине 4 июля отмечается День Национальной полиции. Маленькая девочка, по имени Эля, решила довольно забавно поздравить наших стражей порядка с этим праздником.
Да, ребенок пожелал нашим полицейским быть сильными и выносливыми. Кроме того, маленькая Эля искренне надеется на победу нашей страны в войне.
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Маленькая украинка душевно поздравила правоохранителей
Девочка Эля с ее мамой блоггершей решили поздравить наших полицейских с их профессиональным праздником. Для этого маленькая девочка надела вышиванку, венчик и синий костюм.
Затем она приложила телефон к уху и обратилась к нашим правоохранителям.
Но это наши сильные полицейские? Какие ночью и днем на службе,
– сказал ребенок.
Девочка Эля поздравила полицейских с праздником / Видео из тиктока @dasha_arkhipovaaa
В своем поздравлении Эля пожелала полицейским, чтобы их обходили пули во время патрулирования, а также воры дрожали от ужаса, когда их встречали.
Напоследок, девочка сказала, что все украинцы поздравляют наших правоохранителей за праздником. Также она пожелала всему народу побед над русскими солдатами в войне.
На это приветствие отреагировали в Нацполиции. Там поблагодарили маленькую украинку за слова поддержки. К тому же они подчеркнули, что делают все ради украинских детей, а также борются за их будущее в мирном государстве.
Президент Украины также поздравил полицейских
- Глава государства Владимир Зеленский 4 июля поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. Президент поблагодарил украинских полицейских за спасение граждан и героизм в боях.
- Также Зеленский подчеркнул, что за время войны 507 полицейских были удостоены государственных наград. Из них 84, к сожалению, посмертны.
- Кроме президента, правоохранителей поздравил и глава МВД Игорь Клименко. Он подчеркнул, что сейчас правоохранители воюют за защиту Украины, а после победы их ждет еще много работы по строительству системы глобальной безопасности нашего государства.