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      Маленький львенок: блогерша Кьяра Ферраньи очаровала сеть трогательным фото с сыном

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      Кьяра Ферраньи и ее сын Лео
      Кьяра Ферраньи и ее сын Лео / Instagram

      Одна из самых популярных пар в Италии – блогер и дизайнер Кьяра Ферраньї и ее муж рэпер Fedez – 7 месяцев назад пережили один из самых счастливых моментов в жизни, а именно рождение первенца супругов. Миллионы поклонников начали активно следить теперь и за маленьким мальчиком Лео, ведь семейство Ферраньи не скрывает личную жизнь и часто рассказывает подробности.

      Новое фото Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Счастливая мамочка Ферраньи одела сына в детский костюм с изображением главного героя из мультфильма "Король Лев" – Симбы.

      К слову, малыш, который родился 19 марта, получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino. Также во время беременности Ферраньи знаменитые бренды подготовили игрушки и одежду с изображением львят, чтобы подарить маленькому Лео в день его рождения.

      "Доброе утро от нашего красивого Леончино! Я и Fedez прекрасно справились, когда сделали тебя", – прокомментировала снимок Кьяра.


      Сын Кьяры Ферраньи и Fedez / Instagram


      Сын Кьяры Ферраньи Лео / Instagram

      Что интересно, на правой руке Кьяры Ферраньи есть тату с изображением львицы и льва, которое символизирует ее и ее мужа Fedez.


      Кьяра Ферраньи / Instagram

      Кьяра Ферраньи ранее уже одевала маленького Лео в одежду с изображением льва, умиляя поклонников каждым новым семейным снимком все больше.


      Лео в первые месяцы после рождения / Instagram

      Кто такая Кьяра Ферраньи? Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

      Муж 31-летней итальянки – рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия. Вместе пара воспитывает сына Леоне.

      Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
      Источник: 24 канал
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