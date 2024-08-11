Мы никогда не действовали против армии любой страны, кроме России, – Кулеба об упреках Мали
Источник:Bloomberg
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не действовала против любой армии мира, кроме российской. Решение Мали разорвать дипломатические отношения с нашей страной он назвал поспешным и необоснованным.
Дмитрий Кулеба ответил на вопросы журналистов в Порт-Луи, столице Маврикия. В частности, его спросили о якобы помощи Украины якобы помощи Украины повстанцам Мали в их нападении на российских вагнеровцев, когда якобы пострадали несколько военных армии Мали.
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Что сказал Кулеба об упреках относительно вероятной помощи туарегам
Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии,
– заявил украинский министр иностранных дел.
Он назвал решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной без предоставления каких-либо доказательств поспешным и необоснованным.
"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", – добавил Кулеба.
В то же время глава МИД Маврикия Манеш Гобин сказал, что они надеются на "скорейшее и мирное решение конфликта".
"Наша позиция основывается на уважении к территориальной целостности и суверенитету всех государств, больших и малых, нерушимости границ и необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения против любого государства в соответствии с Уставом ООН", – заверил Гобин.
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Что предшествовало решению Мали
- Туареги – повстанцы в Мали, – ликвидировали несколько десятков вагнеровцев из России. Бой состоялся на Севере Мали.
- Хунта в Мали, которая захватила власть после переворота, считает российских вагнеровцев частью своих вооруженных сил.
- После коротких комментариев представителя украинской разведки и украинского посла в Мали Юрия Пивоварова правительство Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной.