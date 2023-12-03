Мать погибшего Героя из Львовской области передала ВСУ 100 тысяч гривен: что приобрели

Во Львовской области мать военнослужащего, который положил свою жизнь за Украину, передала свои сохранения на нужды ВСУ. Сумма пожертвования составляет 100 тысяч гривен.

Волонтеры уже нашли, куда направить эти средства. Они приобрели автомобиль для военных на фронте.

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Важное пожертвование

Во Львовской области местная жительница Мария Степановна Сибаль передала 100 тысяч гривен для нужд Вооруженных Сил. Она является матерью погибшего на фронте Героя из Сокаля Виктора Сибаля. Деньги женщина передала местной волонтерке Елене Матрипуле – благодаря этому пожертвованию приобрели бус, который уже помогает военным.

Низкий поклон матери погибшего Героя. Спасибо вам, дорогие волонтеры, за неустанную помощь войску. Вечная и светлая память Виктору,

– отметили в районной администрации.

Мария Сибаль передала средства на ВСУ / Червоноградская райгосадминистрация

Виктор Сибаль погиб в декабре прошлого года во время боевого столкновения с врагом вблизи населенного пункта Опросное в Бахмутском районе. Известно, что его призвали на военную службу в июне 2022 года, он служил гранатометчиком в 24 бригаде, имел звание сержанта.

Пожертвования – это важно