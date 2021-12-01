Марионетка Кремля, – Нуланд отреагировала на заявление Лукашенко о "российском Крыме"
Источник:"Радио Свобода"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Александра Лукашенко "марионеткой Москвы". Так она прокомментировала заявление самопровозглашенного президента Беларуси о том, что он считает оккупированный Крым "не только де-факто, но и де-юре российским".
Виктория Нуланд выступила в Киеве на форуме безопасности в режиме онлайн. Она отметила, что в США озабочены Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия оккупировала Крым.
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Ситуация в Беларуси "трагическая" – Нуланд
"Сейчас он (Лукашенко – 24 канал) пошел гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и изменить статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь к объятиям Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усложняя ситуацию", – заявила Нуланд.
В то же время заместитель госсекретаря США назвала ситуацию в Беларуси "трагической" для ее граждан, которые, по словам Нуланд, "требуют не так уж многого – права свободно избрать своего лидера на честных и открытых выборах".
По словам Виктории Нуланд, Соединенные Штаты координируют с ЕС введение санкций против Лукашенко.
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Что этому предшествовало
- Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что Крым, по его мнению, "де-факто и де-юре стал российским после "референдума" 2014 года".
- Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что собирается посетить Крым, а его поездка будет "означать признание полуострова частью России".
- В российских СМИ говорится, что в Кремле заявление Лукашенко считают "очень важным".
- На заявление Лукашенко отреагировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас это только слова самопровозглашенного президента, взамен будут реагировать на поступки.
- Кроме того, Лукашенко сказал, что готов выразить поддержку Москве в случае эскалации на российско-украинской границе.