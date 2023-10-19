Им просто негде жить: как мигранты из России заполонили Мариуполь
Поток мигрантов из Средней Азии в Мариуполь не прекращается. Город переполнен россиянами, чеченцами и дагестанцами, приехавшими на заработки. Россия не просто так поощряет приезд мигрантов.
Приезжают в Мариуполь целыми семьями, вероятно, с намерением остались в городе. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя, уточнив, что количество мигрантов уже перевалило за 50 тысяч.
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"Поток этого дер*ма не прекращается. Я уже даже не понимаю, где они планируют жить, потому что там нет мест для расселения. Но они приезжают", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Мигрантов будут отправлять воевать
Непрерывный приезд этнических меньшинств россияне неплохо стимулируют деньгами. Ведь мигранты приезжают в Мариуполь на так называемые "заработки". Приезжают зарабатывать в украинский город даже из Ростова-на-Дону.
Таких денег на территории России они не заработают, потому это искусственная история. Все, для того чтобы наполнить россиянами Мариуполь и там их удержать. Мы знаем, что будет дальше. Их уже начали забирать на фронт,
– отметил Андрющенко.
Из России приезжают в Мариуполь целыми семьями – с женами и детьми. В общем, в городе насчитывают уже более 50 тысяч мигрантов из Средней Азии.
"Хиджабы в Мариуполе стали обычным делом, но этого никогда не было. Просто для понимания, насколько там изменился национально-этнический состав", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
К тому же мигранты привозят в Украину российские проблемы, в том числе и распри на религиозной основе. Фактически мусульман в городе стало так много, как никогда прежде – чеченцы, дагестанцы, узбеки, таджики. Они начинают выяснять отношения между собой и группироваться в банды.
Петр Андрющенко о засилье мигрантов в Мариуполе: смотреть видео
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