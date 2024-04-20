"Бавовна" в Мариуполе: как реагировали местные и российская пропаганда
Утром 19 апреля во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Россияне пытаются скрыть последствия прилета.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что россияне пытаются скрыть последствия взрывов, чтобы не было никакой огласки.
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Удается уничтожать и достаточно далекие объекты
Как отметил Забавин, Силы обороны Украины имеют возможность уничтожать объекты оккупантов по всей территории Мариупольского района. Бывало, что фиксировали даже прилеты в Новоазовском районе, который является ближайшим к границам страны-агрессора.
Оккупанты не имеют возможности противодействовать этому в полном объеме. Думаю, что россияне с ужасом ждут, когда партнеры передадут Украине соответствующую помощь. Тогда "хлопка" на временно оккупированных территориях будет больше,
– сказал Забавин.
После прилетов оккупанты не придумывают ничего нового. Обычно они рассказывают, что "все цели были сбиты". Это – типичное поведение для россиян. Население же спокойно воспринимает эти взрывы. Они хорошо помнят, как россияне стирали их город из всего возможного оружия в течение нескольких месяцев.
Ситуация в Мариуполе: кратко
- Утром 19 апреля в Мариуполе прогремели взрывы. Они прозвучали над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича. По меньшей мере один прилет был по пункту управления оккупантов.
- Россияне продолжают заниматься бандитизмом на временно оккупированных территориях. Они начали "продавать" жилье украинцев по такой же схеме, которая была в Мариуполе. Недвижимость по дешевке "продают" россиянам. Затем они рассчитывают получить деньги на восстановление квартир из российского бюджета.
- Оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. Если этого не сделают, то с 1 июля они будут считаться "иностранными гражданами".