Подготовили план, собирают вещи: мариупольские коллаборанты готовятся к бегству

В предвкушении неизбежного, то есть освобождения украинского Мариуполя, россияне начали готовиться к эвакуации. Еще месяц назад они начали готовить план, корректируя в соответствии с текущей ситуацией. Вывозить планируют не только оккупационные администрации, но и людей, которые изъявят такое желание.

Эвакуация имеет два этапа, зависящих от ситуации на фронте. На последнем – россиян планируют вывозить в Таганрог. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Как будет происходить эвакуация оккупантов

Оккупанты в Мариуполе уже готовятся к эвакуации. Их планы были разработаны еще примерно месяц назад, однако их постоянно обновляют, учитывая ситуацию.

Готовятся выезжать сами, готовятся вывозить людей – прежде всего тех, кто захочет уезжать, пророссийских. Это уже не в первый раз. В прошлом году, когда продолжалось Харьковское и Херсонское наступление – происходило то же самое,

– заметил Петр Андрющенко.

Планы оккупантов предполагают, что в первую волну будут вывозить людей в сторону Новоазовского района, который оккупирован еще с 2014 года. Там есть достаточное количество баз отдыха. То есть россияне двигаются по тому же сценарию, как в Запорожской области. Когда оттуда начали вывозить людей в сторону Бердянска из Родов и Токмака.

Во время второй волны, если оккупанты увидят, что ВСУ двигаются в Новоазовск, тогда по плану перемещать людей уже на территорию России в район Таганрога.

"Непонятно, как такое количество людей в принципе можно вывезти, где его можно разместить. Ну, но кого из них когда-то это волновало. Больше коллаборанты думают, что делать им самим – не остаться, не дождаться наших Вооруженных сил", – отметил Андрющенко.

Будут ли эвакуировать украинцев принудительно

Списки людей на эвакуацию не составляют. Кроме оккупационных администраций, которые будут убегать. Это скорее будет происходить в хаотическом добровольно-принудительном порядке. Поэтому и появляются вбросы и устрашение местного населения, в том числе в российских телеграмм-каналах.

Проукраинских людей пугают, когда Мариуполь вернется под контроль Украины, всех людей на оккупированных территориях посадят в тюрьме. Очевидно, это бред.

Петр Андрющенко об эвакуации россиян из Мариуполя: смотрите видео

Россияне не прекращают терроризировать местных

К сожалению, в Мариуполе сейчас усиливается террор местного населения. Оккупанты добрались даже до детей и подростков в поисках партизан.

Пытаются получить скорее их родителей. Есть такая гипотеза, что они не могут из-за обысков найти взрослых партизан, потому что они используют детские гаджеты для связи с Украиной,

– объяснил советник мэра Мариуполя.

Так что россияне хватают детей, которые им случатся. Особенно если они ходят группами, пытаясь что-то найти. Это показывает как уровень страха оккупантов, так и уровень репрессий, на которые они готовы пойти.

"Мы постоянно видим перекрытые улицы, стало больше патрулей, которые наехали из полиции Санкт-Петербурга. Проверки продолжаются, продолжаются, продолжаются", – подчеркнул Андрющенко.

Оккупанты проверяют все автомобили и людей там. Режим действительно усиливается.

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