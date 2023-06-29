Подготовили план, собирают вещи: мариупольские коллаборанты готовятся к бегству
В предвкушении неизбежного, то есть освобождения украинского Мариуполя, россияне начали готовиться к эвакуации. Еще месяц назад они начали готовить план, корректируя в соответствии с текущей ситуацией. Вывозить планируют не только оккупационные администрации, но и людей, которые изъявят такое желание.
Эвакуация имеет два этапа, зависящих от ситуации на фронте. На последнем – россиян планируют вывозить в Таганрог. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.
Смотрите также Проверяют детей от 10 лет: кого ищут оккупанты в Мариуполе
Как будет происходить эвакуация оккупантов
Оккупанты в Мариуполе уже готовятся к эвакуации. Их планы были разработаны еще примерно месяц назад, однако их постоянно обновляют, учитывая ситуацию.
Готовятся выезжать сами, готовятся вывозить людей – прежде всего тех, кто захочет уезжать, пророссийских. Это уже не в первый раз. В прошлом году, когда продолжалось Харьковское и Херсонское наступление – происходило то же самое,
– заметил Петр Андрющенко.
Планы оккупантов предполагают, что в первую волну будут вывозить людей в сторону Новоазовского района, который оккупирован еще с 2014 года. Там есть достаточное количество баз отдыха. То есть россияне двигаются по тому же сценарию, как в Запорожской области. Когда оттуда начали вывозить людей в сторону Бердянска из Родов и Токмака.
Во время второй волны, если оккупанты увидят, что ВСУ двигаются в Новоазовск, тогда по плану перемещать людей уже на территорию России в район Таганрога.
"Непонятно, как такое количество людей в принципе можно вывезти, где его можно разместить. Ну, но кого из них когда-то это волновало. Больше коллаборанты думают, что делать им самим – не остаться, не дождаться наших Вооруженных сил", – отметил Андрющенко.
Будут ли эвакуировать украинцев принудительно
Списки людей на эвакуацию не составляют. Кроме оккупационных администраций, которые будут убегать. Это скорее будет происходить в хаотическом добровольно-принудительном порядке. Поэтому и появляются вбросы и устрашение местного населения, в том числе в российских телеграмм-каналах.
Проукраинских людей пугают, когда Мариуполь вернется под контроль Украины, всех людей на оккупированных территориях посадят в тюрьме. Очевидно, это бред.
Петр Андрющенко об эвакуации россиян из Мариуполя: смотрите видео
Россияне не прекращают терроризировать местных
К сожалению, в Мариуполе сейчас усиливается террор местного населения. Оккупанты добрались даже до детей и подростков в поисках партизан.
Пытаются получить скорее их родителей. Есть такая гипотеза, что они не могут из-за обысков найти взрослых партизан, потому что они используют детские гаджеты для связи с Украиной,
– объяснил советник мэра Мариуполя.
Так что россияне хватают детей, которые им случатся. Особенно если они ходят группами, пытаясь что-то найти. Это показывает как уровень страха оккупантов, так и уровень репрессий, на которые они готовы пойти.
"Мы постоянно видим перекрытые улицы, стало больше патрулей, которые наехали из полиции Санкт-Петербурга. Проверки продолжаются, продолжаются, продолжаются", – подчеркнул Андрющенко.
Оккупанты проверяют все автомобили и людей там. Режим действительно усиливается.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Россияне в Мариуполе усиленно готовятся к обороне. Используют собственные фортификационные постройки. А находящихся в городе бурят начали тренировать непосредственно на линиях обороны, которые были сделаны на границе Мариуполя.
- Внезапно "гражданская война" в России также оказала свое влияние на мариупольских коллаборантов. Военные массово начали снимать наличные деньги и скупать товары в магазинах. В частности, в очереди вставали и кадыровцы, которые потом решили спешно бежать из города. Кстати, банкоматы в магазинах внезапно перестали работать.
- Упомянем еще одну приятную новость. 23 июня партизаны в Мариуполе ликвидировали четырех российских офицеров. Они поселились в частном доме близ Мариупольского морского порта.