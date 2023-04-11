Узников из Беларуси свезут в Мариуполь: они там не будут воевать

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне планируют привезти заключенных из Беларуси во временно оккупированный город. Там они будут работать в качестве строителей.

Советник также подчеркнул, что это будут люди, осужденные за нетяжкие преступления. Условия, на которых будут работать заключенные, сейчас не известны.

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По словам Петра Андрющенко, в Мариуполь также приезжают и россияне. Как и белорусские заключенные, они будут заниматься восстановлением города и даже планируют остаться там жить.

Они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что делают это сами для себя,

– подчеркнул советник.

Для этого российские власти в феврале запустили программу ипотеки под два процента и разыграли 40 тендеров в Москве. Строительство будут осуществлять фирмы, приближенные к Кремлю, за государственные средства.

Мариуполь: последние новости

Российские войска оккупировали Мариуполь в мае 2022 г. после длительной блокады. По оценкам ООН, в городе уничтожены или повреждены почти 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.