Хотят выселить всех коренных жителей: как относятся к украинцам в оккупированном Мариуполе
Россияне принялись активно пропагандировать свои идеи среди школьников и студентов Мариуполя. Причиной является то, что старшее поколение хорошо помнит, какой была жизнь в развитом украинском городе. С детьми ситуация иная.
Такое мнение 24 Каналу выразил волонтер, блоггер Николай Осиченко, заметив, что из детей оккупанты надеются кого-то "слепить". Для этого им уже сейчас промывают мозги, желая показать, что они якобы являются настоящими гражданами России.
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В городе до сих пор находят новые могилы
Николай Осиченко рассказал историю мариупольца, который был вынужден вернуться в город, потому что там живут его родители. По словам этого мужчины, в Мариуполе серьезные проблемы с медициной, пациентов размещают в коридорах. Оккупанты не смогли наладить систему жилищно-коммунального хозяйства, а улицы заполонили кадыровцев.
Он рассказывал, что когда его жена идет домой, мимо нее часто проезжает машина с кадыровцами, они начинают нагло разговаривать, говорят, что им нет дела ни до чего. Этой женщине везет, потому что она успевает позвонить мужчине, который приезжает и забирающий ее,
– сказал волонтер.
В сети появилась фотография самодельной могилы на левом берегу Мариуполя. Ее нашли люди и выложили в Интернет. Так они надеются найти родственников женщины, которая погибла и там похоронена. На могиле стоит дата – 21.03. 2022. По всему Мариуполю все еще находят такие захоронения.
Для оккупантов очень важно показать, что они якобы строят инфраструктуру, но на мирных жителей, проблемы ЖКХ им наплевать,
– подчеркнул волонтер.
Какая ситуация с жильем в городе
"Я вижу, что есть четкая цель россиян – они хотят выселить всех коренных мариупольцев из центра города, ведь там должны заселить российских граждан", – заметил Николай Осиченко.
Именно поэтому оккупанты сносят дома, которые там стоят, а на их месте начинают строить что-нибудь новое. Адрес домов также изменяют, чтобы у людей, которые обращаются в суд, не было возможности доказать, что им должны что-то выделить в новом жилом комплексе.
Дом, который возводят уже по новому адресу, строится для продажи квартир в ипотеке. Старого дома – просто не существует, поэтому единственный шанс для этих людей – надеяться, что им дадут квартиры в новостройках на краю города,
– подчеркнул Осиченко.
Впрочем даже в ЖК "Невский", которым хвастаются россияне, получить жилье очень сложно. Квартиры там тоже начали продавать. Поэтому для украинцев ближайшая перспектива – это остаться без жилья и украинского паспорта.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- Оккупанты хотели соединить Ростов-на-Дону и Донецкую область через железную дорогу, но планы захватчиков, вероятно, не исполнятся. В местах, где базировались их инженерные подразделения произошел "хлопок". Так что новым маршрутом враг так и не воспользовался. Это отразится на логистике, тому россияне думают об использовании Мариупольского порта. Раньше им не пользовались из-за случаев "хлопка".
- При Владимире Путине активно агитирует Марианна Вышемирская – жительница Мариуполя, которая выжила во время удара россиян по роддоме в марте 2022 года. Теперь она ведет активную пропагандистскую деятельность в России и возглавляет "комитет социальных инициатив" одной из партий. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, такая прослойка в городе была всегда, а российские бомбы не всем учат.
- Оккупированный Мариуполь заполонили мигранты из Центральной Азии. Вместе с российскими военными, которые также находятся в городе, их количество составляет от 70 до 75 тысяч. В то же время люди из Средней Азии, Туркменистана, Узбекистана с российскими паспортами постепенно исчезают, ведь их начали активно отправить на фронт. Оккупанты призывают жителей разных регионов переезжать в Мариуполь. Им обещают высокие зарплаты и жилье.