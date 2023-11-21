Понятные и покорные: Россия активно заселяет Мариуполь оккупантами

Российские оккупанты массово свозят в Мариуполь гастарбайтеров из Центральной Азии и Северного Кавказа. По данным Центра национального сопротивления, количество таких лиц составляет более 30 тысяч.

Впрочем, эта цифра может быть значительно больше. По данным депутата Мариупольского горсовета Дмитрия Забавина, которые он озвучил в эфире 24 Канала, говорится о 70 тысячах. Происходит постоянная миграция.

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Население Мариуполя

Россияне хотят "выровнять" показатель с количеством местного населения и тех, кого они привезли. В настоящее время во временно оккупированном городе проживает около 100 тысяч коренных мариупольцев.

Почему свозят – для них это понятные, покорные россияне, которые будут выполнять все, что скажет власть. Они привыкли к этому, а украинцы выражают свои протесты,

– объяснил депутат горсовета.

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Дмитрий Забавин не исключает факт, что в Мариуполе есть коллаборанты. Но большинство местных ждет деоккупацию города. И даже фактически в условиях концлагеря выражают свое недовольство.

"Те, кто ждал россиян, – разочаровались. Не оправдались их ожидания. Россияне видят, что местное население их не воспринимает. Поэтому этими гастрабайтерами хотят натянуть цифру жителей", – добавил он.

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