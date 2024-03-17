"Завозят "голосовать" много военных: как в Мариуполе проходят "выборы Путина

В России продолжаются псевдовыборы президента. Их незаконно проводят даже на оккупированных украинских территориях, например, в Мариуполь завезли дополнительные экипажи полиции.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что всем понятно, что результаты "выборов" известны заранее. Поэтому местное население терроризируют не настолько сильно, как во время псевдореферендума.

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Как проходят выборы в Мариуполе

Явка на псевдовыборах неизвестна, а всем очевидно, кто станет "победителем". Именно поэтому нет тотальной погони за избирателями. Людей не заставляют идти на избирательные участки.

Однако в оккупированный город привезли отряды росгвардии, фсб, полицию. Все это создает существенные неудобства для местного населения. Оккупанты останавливают транспорт, проводят осмотры.

Кроме этого мы видим большое количество военных, которых завозят на участки "голосовать". В Мариуполе серьезная концентрация репрессивной машины. Горожанам мы советуем оставаться дома. Так можно избежать и выборов, и общения с российскими оккупантами,

– рассказал Петр Андрющенко.

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