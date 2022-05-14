Мариупольцев заставляют разбирать завалы за рубли, но они массово отказываются

В блокадном Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей разбирать завалы за рубли, но те отказываются. Такое явление массовое.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Жители не соглашаются следовать указаниям оккупантов.

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"Как это саркастически ни звучит, эта "банановая республика" вместе с оккупационными "властями" Мариуполя уже каждые 3 дня увеличивают обещание в рублях, которое они будут выплачивать людям, которые все-таки пойдут на разбор завалов", – рассказал советник городского головы.

Впрочем, по словам Андрющенко, оккупанты все равно не могут найти тех, кто согласится на это "предложение". Люди отказываются работать в таких сложных условиях.

Местные жители де-факто не участвуют в разборе завалов. Поэтому "нагнали" МЧС России, оно сейчас этим занимается. В частности, извлечением трупов из-под завалов",

– отметил советник городского головы.

У людей разрушается психика

Ранее Андрющенко сообщал, что некоторые украинцы, оставшиеся во временно оккупированном Мариуполе, вынуждены выполнять задачи, которые им дают россияне. Однако при разборе завалов у этих людей разрушается психика, ведь они видят под обломками огромное количество погибших.

Мужчина, которому под давлением русских солдат пришлось выполнять эту страшную работу, рассказал, что у некоторых местных жителей были нервные срывы. Кто-то начинал невпопад и совсем некстати смеяться, а кто-то – плакать. Нередко случались истерики.

Ситуация в блокадном Мариуполе: последние новости

Ирина Верещук сообщила, что есть шанс вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе. Украинские власти усиленно работают над этим.

Жена морского пехотинца, который сейчас находится на Азовстали, Анна Ивлеева рассказала, что там нет ни одного здорового бойца. Они имеют тяжелые и средние степени ранения, но продолжают идти в бой.

Защитники Мариуполя с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали около 6 тысяч оккупантов. Среди них также был один российский генерал. Кроме того, они уничтожили более 100 единиц вражеской техники.

Защитники и защитницы Мариуполя уже более двух месяцев героически держат оборону, находясь в полной блокаде врага. Депутаты Мариупольского городского совета обратились в Министерство иностранных дел с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти их.

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