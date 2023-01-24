Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе: он экс-милиционер, которого засудили на 11 лет
Источник:Мариупольский городской совет
Мариуполь до сих пор находится под временной оккупацией. Российские захватчики недавно сменили "смотрящего" в городе.
Как оказалось, теперь Мариуполь "возглавил" бывший сотрудник милиции. Он был осужден на 11 лет.
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Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе
Как сообщили в горсовете, мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Пушилин издал приказ о назначении так называемым "мэром" Мариуполя Олега Моргуна.
Как стало известно, Моргун является бывшим и.о. начальника Мариупольского управления МВД Донецкой области. В 2014 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации псевдореспублики. В итоге он скрылся на оккупированную территорию.
"Мэр" Мариуполя Олег Моргун / фото горсовета
В Мариуполе хотят усилить мобилизацию
Назначение Моргуна говорит о том, что в городе хотят усилить мобилизацию.
Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, предназначенная для эвакуации жителей,
– рассказали в горсовете.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе в настоящее время находятся более 30 тысяч россиян. Захватчики готовят возле города оборонительные линии.
- 7 января под Мариуполем был замечен российский самолет, который, по предварительной информации, летел в сторону Ростова-на-Дону. Однако не долетел, так как вспыхнул прямо в небе и пошел петлями вниз.
- В Мариуполе оккупанты хвалятся тем, что якобы ремонтируют жилые дома. Речь идет о восстановлении тех зданий, которые россияне не успели разрушить полностью.
- Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, для так называемого "восстановления" домов оккупанты привезли россиян, принадлежащих к отдельной маргинальной прослойке. Они не особо разбираются в ремонте.