Главная мотивация – деньги: Андрющенко рассказал, какие эмигранты появляются в Мариуполе
Численность украинского населения во временно оккупированном Мариуполе уменьшается. И эта тенденция будет только ухудшаться стараниями россиян. По данным Центра национального сопротивления, в городе находится около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии. А вместе с военными их от 70 до 75 тысяч.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты сами приезжают в город и имеют для того личные выгоды.
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"Первые были так называемые "черные мигранты" из Средней Азии, Туркменистана, Узбекистана с российскими паспортами. Понемногу они начинают исчезать. Потому что росгвардия везет их в военкомат, а затем на фронт. Сейчас идет вторая волна замещения людей", – сказал Андрющенко.
Россияне вытесняют мариупольцев
Вторая волна замещения – когда узбеков и других представителей нацменьшинств заменяют сами россияне. Оккупанты подстрекают своих переезжать в Мариуполь, заманивая, в частности, работой и высокими заработными платами.
"Например, водители-коммунальщики из Таганрога приехали, потому что в Мариуполе условия лучше. То есть условно там они получают 20 тысяч рублей, а здесь им из страха платят вдвое больше. Это первый стимул", – сказал чиновник.
Второй – жилье. А точнее, дешевая ипотека и условия кредитования: 2% с почти нулевым взносом. Весной стартует "Ипотека – 2", где будут буквально раздавать вторичный рынок.
"Это значит, что квартиры мариупольцев, которые в эвакуации, которые украли будут отдавать россиянам, они будут намного дешевле новых. И они едут. В Мариуполе сейчас условия лучше по сравнению с российскими деревнями. ОМОН вычищает узбеков, будут заезжать россияне. Таким образом, россияне планируют заменить население и не только в Мариуполе", – подчеркнул советник мэра.
По его словам, подобный бесчеловечный и преступный сценарий может уже ждать другие оккупированные украинские территории.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- В России в марте должны пройти президентские выборы. Оккупантам крайне важно собрать подписи в "поддержку" диктатора. Таким образом в Мариуполе они организовали специальную рассылку, где речь шла о том, что Путин подписал "указ" о выплатах и напомнили голосовать за него.
- Кроме этого оккупанты подстерегают местных в людных местах, ставят агитационные палатки прямо в супермаркетах и заставляют ставить подписи. Они давят на слабые места, в том числе в инфраструктуре города.
- До сих пор россияне не смогли обеспечить нормальные условия жизни в Мариуполе. И кормят в Тик-Токе фейками о "глобальном развитии" города.