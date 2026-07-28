Под "дождем" в салоне: патрульные разыскали водителя неисправной маршрутки в Киеве

В Киеве правоохранители разыскали водителя, перевозившего пассажиров на неисправной маршрутке. Во время дождя вода заливала салон транспорта из-за поврежденной крыши.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Что угрожает водителю?

Патрульные рассказали, что узнали об инциденте из соцсетей. Там ширилось видео, как в Святошинском районе водитель маршрутки перевозил пассажиров в технически неисправном транспортном средстве. При движении через крышу на пассажиров лилась дождевая вода.

Пассажиры под дождем в маршрутке: смотрите видео

Инспекторы отдела контроля установили личность водителя и разыскали его.

Правоохранители объяснили водителю, что эксплуатировать транспортное средство строго-настрого запрещено до полного устранения технических неисправностей.

К тому же на мужчину вынесли постановление по части 2 статьи 121 КУоАП – управление транспортным средством, имеющим технические неисправности.

Напомним, утром 28 июля в Одессе взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал водитель. Полиция устанавливала обстоятельства происшествия, а СМИ предполагали, что внедорожник мог принадлежать военному.

До этого в столице мужчина поджег автомобиль психолога одной из общественных организаций. По словам нападающего, пострадавший "превращает людей в зомби". Поэтому паллий молотком разбил стекло авто BMW X5 и бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью.