В Британии высказались по поводу использования их оружия по территории России

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис рассказал о позиции использования их оружия по территории страны-агрессорки. Он также прокомментировал недавнее соглашение, которое было подписано между Риши Сунаком и Владимиром Зеленским о предоставлении вооружения нашему государству.

Ранее Мартин Гаррис отметил, что Великобритания выделит на дроны для Украины 200 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что БПЛА будут производиться на территории двух стран.

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Использование британского оружия на территории России

Посол подчеркнул, что Великобритания поставляла вооружение для Украины раньше, и будет предоставлять ее и дальше.

Он гордится тем, что его государство было первой европейской страной, которая предоставляла летательное оружие нашей стране. По его словам, первыми были противотанковые ракеты нового поколения.

Впоследствии Украина получила боевые танки и дальнобойные ракеты. Политик отметил, что это не только позиция Великобритании. Как отметил Гаррис, после подписания сделки это их обязательство поставлять оружие Украине.

Мартин Гаррис также ответил на вопрос использования оружия, которое предоставляет Великобритания, на территории России. По его словам, это план действий только нашего государства.

Это стратегия Украины, это не стратегия Великобритании и других партнёров. Это именно Украина, которая должна создать стратегию для победы,

– подчеркнул британский посол.

Впрочем, никаких возражений или запретов политик не высказал. В то же время Гаррис обратил внимание на то, что британское оружие ориентировано именно на оккупированные территории Украины. По его словам, достижения ВСУ в Крыму в течение 2023 года оказывают очень важный стратегический эффект.

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