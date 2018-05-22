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Маси Найем подписал соглашение о примирении с похитителем его мотоцикла

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Маси Найем подписал соглашение о примирении с похитителем его мотоцикла
Маси Найем подписал соглашение о примирении с похитителем его мотоцикла / pravda.com.ua

Маси Найем, который является братом нардепа Мустафы Найема, подписал соглашение о примирении с подозреваемым в краже его мотоцикла.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Согласно договору, подозреваемый заплатит 17 тысяч гривен штрафа, который пойдет в доход государства. Также он обязан в течение 30 дней работать волонтером в главном военном клиническом госпитале. Уже во вторник он выйдет на работу.

"Подозреваемый согласился. По моему мнению, именно такое наказание действительно может изменить человека", – отметил Маси Найем.

Напомним, 11 мая у брата Мустафы Найема, Маси, похитили мотоцикл. В тот день он прибыл в суд, где должны были рассмотреть апелляцию относительно меры пресечения для нападавшего на Мустафу Найема. Возле здания суда Маси оставил мотоцикл, где его и похитили. 13 мая в Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне мотоцикла.

Теги: Новости политики Новости Киева Мустафа Найем Избиение Мустафа Найема
Источник: 24 Канал
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