Правил больше не будет, – у Зеленского объяснили Маску, к чему может привести "сдача" Украины

Илон Маск сделал еще одно скандальное заявление насчет Украины и России. В Офисе Президента ответили на его призывы помириться с государством-террористом.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал недавние заявления Илона Маска о мире с Россией. Он объяснил американскому миллиардеру, где тот ошибся.

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Что этому предшествовало

Недавно Илон Маск призвал мир наладить нормальные отношения с Россией из-за опасений, что страна-агрессорка сформирует с Китаем и Ираном альянс. Также он опасается, что войны между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС перерастут в Третью мировую войну.

Потому миллиардер призвал завершить российско-украинскую войну. Также изобретатель выступил за то, чтобы США не давали региональным конфликтам быстро становиться глобальными.

Что ответил Подоляк

Советник Андрея Ермака согласился с американским миллиардером, что российская агрессия в Украине носит общечеловеческий и цивилизационный характер в своей разрушительности. Однако Подоляк увидел в рассуждениях Маска логическую ошибку.

Маск считает, что "сдача Украины" под нож обязательного масштабного российского геноцида приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка,

– подчеркнул он.

Почему нельзя прекращать поддержку

Как пояснил Подоляк, отказ от поддержки Украины приведет не к окончанию войны, а к резкому приумножению конфликтов во всем мире, концу эпохи международного права и краху международной экономики.

Правил больше не будет. Предсказуемость и договороспособность окончательно умрут. Аппетиты агрессоров будут расти, террористические группировки будут получать все больше инвестиций в рамках "Оси зла",

– заметил советник главы ОП.

По его мнению, все закончится большой войной на разных континентах, в которой возможно придется принять участие и гражданам США. Подоляк подчеркнул, что любые сомнения становятся питательной средой для агрессоров, волнуя их сознания мыслями о слабости Западного мира. В качестве примера он привел ситуацию в Израиле.

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