Более 200 тысяч человек без воды и света: в ОВА обнародовали последствия удара по Днепропетровской области
Ночью враг нанес самый массовый удар по энергетической инфраструктуре за последнее время. В частности, одной из самых тяжелых является ситуация в Днепропетровской области.
О ситуации в регионе в эфире телемарафона рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он отметил, что более 200 тысяч граждан остаются без света, а также отопления – однако ликвидация последствий атаки не прекращается.
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Последствия удара по региону
Сергей Лысак отметил, что, к счастью, в результате атаки по Днепропетровской области погибших или пострадавших нет. Однако враг нанес удар по критической инфраструктуре, которая питает электроэнергией ряд общин. В частности, без света остались жители Криворожского, Павлоградского, Днепровского и Каменского районов.
Фактически почти 250 тысяч населения сейчас находится без света и где-то около 220 тысяч сейчас находится без воды,
– отметил Лысак.
По словам председателя ОВА, ближе к обеду станет известно окончательно, какая ситуация с энергообъектами. Энергетики и коммунальщики работают на месте. По области развернули более 1300 пунктов несокрушимости, где люди могут получить всю необходимую помощь. Также Лысак добавил, что больницы и учебные заведения в регионах, которые остались без света, работают на генераторах.
Кроме этого, "Суспільне" сообщает, что в Днепре аварийно отключены тяговые подстанции по проспекту Науки и ж/м Победа. Поэтому некоторые маршруты электротранспорта приостановлены, некоторые – сокращены.
Проблемы водоснабжения
Мэр Днепра Борис Филатов предупредил горожан, что проблемы с водоснабжением могут быть до вечера.
В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.). До 21:00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами,
– написал Филатов.
Впоследствии председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что областной водоканал провел работы по восстановлению электроснабжения для внутренних нужд. Осуществлен запуск насосных станций.
Поэтому совсем скоро, ориентировочно через 2 часа, жители Каменского, Верхнеднепровска и Криничек будут с водоснабжением, и часа через 3 вода дойдет и до жителей правого берега Днепра,
– написал он.
По словам чиновника, коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в оперативном режиме.
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Последствия ударов по Украине
- Ночью россияне направили на Украину 150 средств воздушного нападения, таких как ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказалась энергоструктура нашего государства. В частности, было два попадания по крупнейшей ГЭС – Днепровской. Ситуация там критическая, разбиты подкрановые балки, повреждено оборудование, пылал пожар.
- В ряде областей Украины проблемы с поставками электроэнергии – повреждены десятки объектов. Сотни украинцев остались без света, а иногда и без воды. Проблемы фиксируют в семи регионах – самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
- Кроме этого, к сожалению, есть пострадавшие и жертвы среди гражданских. Так, например, в Хмельницком враг ударил по жилым домам. Погибло 2 человека, еще по крайней мере 7 ранены. Спасатели работают на месте – им удалось вытащить из-под завалов 21-летнюю девушку. Она в течение полутора часов была на связи через телефон.