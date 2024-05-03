Поиск целей: к чему готовятся россияне, в четвертый раз за сутки поднимая МиГ-31К
Сегодня, 3 мая, по всей Украине уже в четвертый раз объявили о масштабной воздушной тревоге. Угроза связана с появлением в небе российского истребителя МиГ-31К. Возможно, оккупанты таким образом пытаются определить расположение противовоздушных средств безопасности Украины для планирования будущих атак.
Об этом рассказал 24 Каналу Тарас Жовтенко – эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы, отметив, что с одной стороны это психологическое давление на население, а с другой – способ спланировать будущие ракетно-пушечные удары. Сейчас для россиян поднимать в воздух МиГ-31К – единственный шанс обнаружить, где расположены наши ПВО.
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Тактика россиян
Жовтенко отметил, что ранее для того, чтобы обнаружить, где на территории Украины работают радары зенитно-ракетных комплексов оккупантам было достаточно использовать свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Но в начале 2024 года этот потенциал России мы (ВСУ – 24 Канал) значительно ослабили. Теперь средств для планирования ракетных ударов по территории Украины у России стало значительно меньше,
– сказал он.
Врагу приходится поднимать в воздух МиГ-31К, чтобы весь наш наземный потенциал систем противовоздушной обороны активировался. Оккупанты таким образом могут понять, где размещены установки.
Делая это регулярно, несколько раз в день, россияне могут убедиться, не успели ли мы ничего передвинуть. Чем чаще они поднимают в воздух МиГ-31К, как это происходит сегодня, тем больше вероятность того, что они пытаются получить максимально точную картину расположения наших ПВО,
– подчеркнул эксперт по международной безопасности.
Он предположил, что такие действия России могут быть признаком того, что она готовится к очередной волне ракетных ударов по территории Украины. Враг планирует маршрут полета ударных систем, чтобы хотя бы какая-то часть долетела до тех целей, которые они для себя определили.
Ракетные обстрелы Украины
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