"Урал" окупантов смял 10 авто и троллейбус в Крыму: есть погибший и пострадавший ребенок

Во временно оккупированном Севастополе русские военные устроили масштабную аварию. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие местные жители.

5 июля в 11:35 во временно оккупированном Севастополе на площади Захарова российские оккупанты протаранили и смяли грузовиком "Урал" 10 автомобилей и троллейбус. Информация о ДТП появилась в региональных пабликах оккупированного полуострова, сообщает 24 канал.

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Российские захватчики в Крыму продолжают совершать беззаконие, считая, что им все сойдет с рук.

На этот раз в результате спровоцированной аварии погиб ехавший на самокате мужчина. Также тяжелые травмы получила пассажирка легкового автомобиля Chevrolet Lacetti.

Среди пострадавших оказался и 8-летний ребенок. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

В то же время, министерство обороны России до сих пор не прокомментировало смертельную аварию, которую устроили российские бойцы.

Ресурс также отмечает, что местные возмущены безнаказанностью россияне и ждут освобождения Крыма от оккупантов.

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