Масштабные наводнения в Индии: погибли по меньшей мере 30 человек
Источник:BBC
В Индии в штате Андхра Прадеш продолжительные ливни вызвали масштабные наводнения. Дожди не прекращались в течение недели, поэтому тысячи людей остались без дома.
Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 30 человек. Также из-за наводнения несколько населенных пунктов остались отрезанными от путей сообщения.
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Такая ситуация осложняет обеспечение сел продовольствием. В то же время она препятствует проведению поисковых и спасательных операций.
Авиация индийской армии и флота доставляет питьевую воду и продовольствие в деревни, с которыми прервалось транспортное сообщение. Военные также присоединились к поисково-спасательным операциям.Обратите внимание! Южный штат Индии Тамилнаду в ноябре накрыли проливные дожди. В Ченнаи, который является одним из наиболее пострадавших регионов, чиновники эвакуировали сотни людей.
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Сильные осадки в мире: последние новости
- Из-за сильных ливней в ноябре наводнение накрыло Боснию и Герцеговину. Больше всего пострадали населенные пункты Отес, Бутмир, Райловац, Рельєво и Трново.
- В конце октября испанский регион Аликанте накрыло наводнение. Из-за огромного количества осадков улицы превратились в каналы, затопленные водой.
- В Нидерландах в октябре бушевала непогода со шквальным ветром и ливнями. В регионах зафиксировали даже торнадо, а в некоторых городах остановилось движение поездов через поваленные деревья и ветки.