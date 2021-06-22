Масштабные наводнения в Крыму: оккупанты оценили размер ущерба

Оккупационные власти оценили размер ущерба от наводнений, охвативших Крымский полуостров. На ликвидацию последствий непогоды нужно 5,5 миллиарда рублей, то есть почти 2,1 миллиарда гривен.
Об убытках, к которым в оккупированном Крыму привели наводнения, сообщил представитель так называемого "правительства" полуострова Евгений Кабанов.
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Непогода нанесла Крыму колоссальные убытки
- В Ялте от разгула стихии пострадали 109 улиц, общей протяженностью примерно 130 километров. Для того, чтобы их восстановить, нужно примерно 4,2 миллиарда рублей, или 1,6 миллиарда гривен.
- В Керчи непогода разрушила 28 улиц, их протяженность – 17 километров. Приблизительная стоимость восстановительных работ составляет 760 миллионов рублей, то есть 285 миллионов гривен.
- Ремонтировать придется также дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить 400 миллионов рублей, в пересчете на гривны – 150 миллионов.
Напомним, в оккупированном Крыму несколько дней шли мощные дожди, что нанесло немало бед местным жителям.
Ливни в Крыму: что известно
- Среди городов, пострадавших от сильных ливней, Ялта и Керчь. Наводнения называют самыми масштабными за последние 100 лет.
- В Ялте из-за непогоды ввели чрезвычайное положение. Аномальные ливни привели к смерти 26-летнего мужчины, есть много пострадавших, некоторые люди пропали без вести.
- Из города эвакуировали примерно 1400 человек, а для местных организовали доставку питьевой воды.