Масштабные пожары в Греции: 2 человека погибли, еще 20 – получили ранения

Греция продолжает страдать от масштабных лесных пожаров, которые охватили страну. Вследствие возгораний погибли 2 человека, еще 20 получили ранения.

Огонь, который распространяется на все большую территорию Греции, уже привел к человеческим жертвам.

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В пожарах в Греции погибли люди

Первой жертвой стихии стал 38-летний пожарный-доброволец. Мужчина погиб в результате падения электрического столба в пригороде Афин.

Вторым погибшим в результате возгораний стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Его зашли без сознания на фабрике, расположенной вблизи места, которое охватил огонь.

Кроме того, еще по меньшей мере 20 человек пострадали в пожарах. А тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы распространения на них огня.

К слову, пока спасатели борются сразу со 154 лесными пожарами по всей территории страны, а огонь все ближе к Афинам.

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