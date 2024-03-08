Почему протестуют польские фермеры: 2 главных недовольства

8 марта 2024, 04:32
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В Варшаве 6 марта польские фермеры провели акцию протеста, в результате которой возникли столкновения. Также протестанты демонстрировали антиукраинские плакаты.

Впрочем, украинский вопрос занимает 25 – 30%, а в целом поляки протестуют против двух ключевых вещей. Их 24 Каналу назвал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Почему протестуют поляки

По мнению Пендзина, претензии поляков направлены против Еврокомиссии по поводу двух вещей:

  • падение общего объема аграрных субсидий;
  • "зеленый курс" и его отсрочки. Поляки требуют, чтобы по отношению к их стране он вообще не принимался.

"То, что мы сегодня имеем – следствие аграрной политики Европейского союза. Они по сути на сегодня законсервировали мелкотоварное производство в пределах ЕС чрезвычайно большими дотациями. Для того, чтобы снять социальные проблемы на селе, они в последние десятилетия активно заливали аграрными субсидиями село. 75% доходов европейского фермера – это дотации Евросоюза", – отметил эксперт.

На языке цифр он сравнил ситуацию следующим образом:

  • средний объем польского хозяйства, например, 10 га. Украинского – 92;
  • почвы, на которых расположено польское хозяйство, – песчаные. В Украине – черноземы;
  • средняя заработная плата польского агрария – 1600 долларов в месяц. Украинского – около 420.

"Исходя из этих вещей, какое хозяйство, фермерская работа, продукция будет рентабельной кроме того, что в Украине нет запрета на средства защиты растений, аграрную химию, минеральные удобрения. В Европе есть. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с украинской аграрной продукцией, поляки на сегодняшний момент прибегают к неконкурентным средствам борьбы, которые мы видим", – объяснил Пендзин.

Как можно решить ситуацию

Европе надо реформировать свой подход к аграрному бизнесу и менять субсидии, считает Олег Пендзин. Украина сдала назад, согласившись на возвращение квот, самоограничения по импорту продукции.

"Тот компромисс, который сегодня нам предлагается и который, наверное, мы примем, – это по сути ограничение использования украинских логистических компаний только в прямых поставках товаров к конкретному потребителю в Европе, то есть это прямые контракты. То есть мы снова вернулись к самоограничению по поводу транспортного безвиза и общего положения дел 2021 года", – отметил он.

Это с одной стороны может помочь разблокировать границу для гуманитарных грузов. Но с другой – это откладывание проблемы с украинским бизнесом на будущее.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали акцию по блокированию границ, которую впоследствии масштабировали. Они не пропускали грузовики, иногда легковые автомобили и автобусы, гуманитарные грузы в Украину. Устраивали провокации с украинским зерном, рассыпая его, и использовали антиукраинские плакаты.

Протесты в Польше: последние новости

  • 6 марта в Варшаве началась масштабная забастовка фермеров. Они использовали пиротехнические средства. Часть митингующих задержали правоохранители.
  • Фермеры собрались возле Сейма Польши. Среди их недовольства – "зеленый курс" ЕС и импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины, который они требуют прекратить.
  • Тем временем блокирование границы продолжается. По данным ГПСУ, поляки не пропускают грузовики на 6 ПП. По состоянию на утро 6 марта в очередях стоят 2300 грузовиков.
Автор: Юлія Поджинська