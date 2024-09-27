Масштабный террор: в результате атаки "Шахедами" на Измаил погибли 3 человека, 14 – пострадали

Россия массированно атаковала Одесскую область "Шахедами". В частности, враг терроризировал Измаил. Оккупанты убили 3 человека.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в своем телеграм-канале. Также чиновник рассказал, что в результате атаки "Шахедами" пострадали более 10 человек, в частности, ребенок.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграм-канале.

Атака "Шахедами" на Измаил: что известно о жертвах и пострадавших

Председатель ОВА констатировал, что сегодня под утро агрессор прибегнул к масштабному террору Измаила. Враг запустил ударные беспилотники по югу Одесской области. Работа сил ПВО продолжалась долго и напряженно.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок,

– заявил Олег Кипер.

Также чиновник рассказал, что повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, авто.

В результате российской атаки вспыхнуло несколько пожаров. Их уже оперативно ликвидировали пожарные.

Заметим, впоследствии в областной прокуратуре уточнили, что количество пострадавших возросло до 14. Среди них трое детей – двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.

Последствия атаки "Шахедами" на Измаил / Фото из телеграма Кипера

"Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь", – подчеркнул председатель Одесской ОВА.