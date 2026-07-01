Впервые WOG закрывает свои АЗС на фоне угрозы массированной атаки на Украину

Ночью 2 июля Россия может нанести массированный удар по Украине. На фоне этой угрозы одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в стране – WOG – объявила о временном закрытии своих АЗК.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице сети в фейсбуке.

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Почему WOG закрывает свои АЗС?

Так, с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля в Киеве и области АЗК сети WOG будут закрыты.

Кроме того, с 1 июля на АЗК WOG в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также на части АЗК Полтавской области будут действовать следующие правила:

АЗС не будут работать в период с 21:00 до 07:00;

в ночное время все наружное освещение на АЗС будет выключено;

во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе и через сервис дистанционной заправки WOG PAY Пальне.

В компании пояснили, что приняли такое решение "в связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов".

Там попросили украинцев учесть эту информацию при планировании поездок и передвижений.

Напомним, что в ночь на 2 июля существует высокая угроза массированного удара со стороны России. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Также мониторинговые каналы сообщают о подготовке оккупантов к обстрелу.

Что известно о российских ударах по украинским АЗС?

В последнее время Россия начала целенаправленно атаковать украинские АЗС. Она направляет на заправки "Шахеды" и другие БПЛА крылатого и роторного типа.

Так, ночью 1 июля захватчики нанесли удары по 5 АЗС в Днепропетровской области. На одной из них погибла 43-летняя Оксана Мельниченко. Она работала оператором в сети АЗК WOG.

Советник министра обороны "Флеш" пояснил, что АЗС не влияют на военные поставки топлива. Поэтому цель оккупантов – запугать гражданское население. В то же время он заверил: украинцы не останутся без топлива. Логистику АЗС перестроят.

Отметим, что враг пытается уничтожить заправки в Украине на фоне топливного кризиса в самой России, вызванного украинскими ударами.