Есть угроза на следующие сутки, - Черник предположил, сколько ракет осталось у россиян

Российские оккупанты сегодня, 22 марта, осуществили массированную ракетную атаку по Украине. Целью была гражданская и энергетическая инфраструктура. Есть угроза, что атака повторится 23 марта.

Петр Черник военный эксперт, полковник запаса ВСУ рассказал 24 Каналу, что основной целью России является наводить ужас на гражданское население Украины. Отметив, что страна-агрессор продолжает наращивать военную силу.

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"На планете Земля цивилизованная, демократическая, самоидентичная Украина не поместится с тиранической Россией. Победит кто-то один – погибнет кто-то один. Мы должны это понимать", – заявил военный эксперт.

Вторая волна ракетного удара

Черник сказал, что очень больно осознавать, что гибнут невинные люди, но стоит понимать, что "война – это математика, где нет эмоций".

90 ракет – много это или мало? Самый высокий показатель они так и не повторили – 122 ракеты в декабре 2023 года. Если бы россияне имели настоящий ракетный потенциал, то они бы его обязательно применили,

– подчеркнул Петр Черник.

Угроза массовых атак не исчезла

Военный эксперт рассказал, что в России более 20 рабочих ракетоносцев. Чтобы увеличить это число, они могли пойти на жертву.

Полностью вывели из эксплуатации 10 – 15 машин, из которых изъяли все необходимые запчасти, чтобы сделали дополнительную рабочую авиатехнику. По мнению Черника, таким образом россиянам удалось увеличить число рабочих ракетоносцев до 30 – 35 единиц. Это, к сожалению, позволит продолжать атаковать Украину.

Не будет чем-то невероятным, если в следующие сутки они снова осуществят залп. Угроза существует. Понимаем, что за месяц они изготавливают примерно 100 – 120 ракет. Более двух месяцев они (Россия – 24 Канал) не стреляли, значит возможный накопительный потенциал у них есть,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Черник также отметил, что украинские силы ПВО с крылатыми ракетами справились хорошо – общий коэффициент поражения в пределах 60%.

"Нам сейчас крайне важно сохранять спокойствие. Это фундамент нашего успеха", – подчеркнул Черник.

Россия атаковала Украину 22 марта

22 марта рано утром российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, целью была преимущественно энергетическая инфраструктура. Силы России хотели спровоцировать серьезный сбой в электросетях, что привело к повреждениям объектов, которые производят, передают и распределяют электроэнергию во многих городах.

Российские силы на Прикарпатье атаковали объект критической инфраструктуры с помощью "Шахедов" и ракет. На месте атаки работают спасатели. Перебоев с электроснабжением в области нет.

Россия ударила по Днепровской ГЭС 8 ракетами, в результате чего произошел пожар на плотине. Ликвидация пожара уже началась, и сейчас ситуация под контролем. На месте работают соответствующие спецслужбы. Председатель НЭК "Укрэнерго" подчеркнул серьезность атаки, что сделали оккупанты, пытаясь разрушить важную инфраструктуру.