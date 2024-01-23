Адское утро для Киева, Харькова и Павлограда: все о ракетной атаке 23 января

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. В то же время есть жертвы и раненые.

Атака под утро вторника, 23 января, является очередным военным преступлением россиян против жителей Харькова, Киева, Павлограда и других городов Украины. Все, что известно об обстреле, читайте в этом материале 24 Канала.

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Что запускал враг, как работала ПВО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный рассказал о работе противовоздушной обороны. По его словам, было ликвидировано:

15 из 15 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555;

5 из 12 баллистических ракет типа "Искандер-М";

1 из 2 управляемых авиационных ракет типа Х-59;

Кроме того, враг запустил 8 сверхзвуковых крылатых ракет воздушного базирования типа Х-22, а также 4 зенитных управляемых ракеты С-300, которые не удалось обезвредить Силам ПВО.

, в целом была ликвидирована 21 воздушная цель из 41. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что из 20 несбитых ракет не все долетели до своих целей, в том числе из-за того, что они не являются новым и точным оружием.

Под прицелом были Киев, Харьков, Павлоград в Днепропетровской области, а также город Шостка в Сумской области.

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Что известно о погибших и пострадавших

Киев, 11:50. 22 человека пострадали, большая часть из них была госпитализирована. Одному 13-летнему парню и части взрослых медики оказали помощь на месте. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации.

22 человека пострадали, большая часть из них была госпитализирована. Одному 13-летнему парню и части взрослых медики оказали помощь на месте. Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Харьков, 11:10. Известно о 42 раненых – среди них 4 детей, все находятся в состоянии средней тяжести. В то же время 3 человека погибли, а спасатели достали из-под завалов 27 человек.

Известно о 42 раненых – среди них 4 детей, все находятся в состоянии средней тяжести. В то же время 3 человека погибли, а спасатели достали из-под завалов 27 человек. Павлоград, 09:50. В результате российской атаки в одном из скверов города погибла 43-летняя женщина.

В результате российской атаки в одном из скверов города погибла 43-летняя женщина. Шостка, 11:30. Информация о пострадавших или погибших не поступала в соответствующие органы или службы.

Разрушение инфраструктуры россиянами

В столице пострадала инфраструктура Святошинского, Соломенского, Печерского и Дарницкого районов. По разным адресам зафиксировано возгорание жилых квартир, нежилых объектов и автомобилей. В частности, поврежден спортивный комплекс Укрзализныци "Локомотив".

Важно, что в Дарницком районе обломок одной из целей упал вблизи детского сада, однако обошлось без возгорания. Также в доме Святошинского района в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракеты.

В Киеве пострадал жилой квартал / Фото КГВА

Как отмечают власти Харьковской области, оккупанты били исключительно по гражданской инфраструктуре в регионе. Враг разрушил жилые дома и уничтожил автомобили мирных жителей.

Последствия атаки на Харьков и область / Фото ОВА и полиции

В Сумской ОВА констатировали, что враг утром также выпустил ракету по Шостке, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

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Как отреагировало руководство страны

Залужный лаконично подчеркнул: "Держим небо!" – и добавил, что не все баллистические ракеты достигли целей, рассказав об успехах противовоздушной обороны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, обращаясь к партнерам: "Мы – не просто "крепость". Нам нужно оружие!"

Враг продолжает ракетный террор Киева. В частности, применил баллистические ракеты по городу. Целостность критической инфраструктуры города и жизни жителей зависит от надежности работы воинов ПВО и всех Сил обороны. В свою очередь, их нужна ваша поддержка! Поэтому донатьте, помогайте,

– призвал Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время, соответствующие правоохранительные органы разных регионов информировали о том, что фиксируют последствия массированной атаки. Дальше последуют новые уголовные производства по факту нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны.