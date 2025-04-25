Таких систем мало даже в мире: какие средства эффективнее всего сбивают баллистику

Во время атаки на Киев 24 апреля силы ПВО отработали на максимум. Для отражения вражеского удара привлекли самолеты F-16 и Mirage, которые сбили десятки ракет и "Шахедов".

В Украине постоянно подчеркивают, что нам нужно больше комплексов ПВО, чтобы защитить небо. Как рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап, даже были сообщения о начале разработки стратегической системы противовоздушной обороны.

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В чем особенности работы Patriot

Если рассматривать вопрос создания серьезной, надежной системы ПВО, то надо начинать с высокого космоса, с перехвата межконтинентальных баллистических ракет, но не тогда, когда они находятся над тобой. А именно так работают системы Patriot и SAMP/T.

Если говорить о баллистических ракетах, то Patriot надежно работает на сегмент 120 градусов по горизонту и 90 градусов по вертикали. Это то, что перекрывает один комплекс. Если он даже сбивает баллистическую ракету, то она падает недалеко от места, куда направлялась.

Когда баллистическая ракета начинает движение к земле, она летит почти по вертикальной траектории. Даже если ее сбивают, обломки все равно продолжают лететь туда, куда она должна была попасть,

– объяснил авиационный эксперт.

То есть не будет такого большого поражения, но будет значительное количество обломков, которые также наносят большой вред.

В мире есть мощная альтернатива

Если мы хотим сбивать ракеты не тогда, когда они у нас над головой, а далеко, то такие возможности сейчас имеют американские комплексы THAAD, Aegis и израильский Хец-3. Они поражают ракеты, когда те еще не достигли высшей точки, а она может быть и 150 – 200 километров высоты, или тогда, когда межконтинентальная баллистическая ракета еще не начала разделяться.

У нас таких систем вообще нет. Их даже в мире не очень много. Их перевозят с места на место, в зависимости где есть накопление определенного взрывного потенциала,

– добавил авиационный эксперт.

Ракеты к этим комплексам в 3 – 4 раза дороже, чем к Patriot. Если комплекс Patriot с ракетами стоит примерно 1,5 миллиарда долларов то THAAD – 5 – 7 миллиардов, в зависимости от комплектации. Ни одна страна самостоятельно не создаст такую систему защиты. К тому же есть определенные технические проблемы, ведь фактически монополия на сбивание баллистики есть у США и Израиля.

Разница с Израилем – колоссальная

Говоря об эффективности работы ПВО в Израиле, стоит понимать, что эта страна по площади примерно равна Киевской области. Если мы слышим, что их противовоздушная оборона сбила все 200 ракет, то это потому, что она работала на очень ограниченном участке.

Кроме того, американцы, французы, англичане перенесли туда свои средства для сбивания баллистических ракет. Там была высокая концентрация средств ПВО. У нас такой концентрации нет даже примерно, поэтому разница очень существенная,

– отметил Константин Криволап.

К сожалению, пока в Украине работает так, что с одного места мы забираем, в другом образуется "дыра". Все потому, что комплексов серьезно не хватает. Их дефицит также заметен в мире, а процесс изготовления достаточно длительный.

"Все начинают понимать, что безопасность – это серьезный вопрос, поэтому никто не хочет делиться, ни ракет ракетами, ни комплексами", – подчеркнул авиационный эксперт.

Поэтому наше ПВО действительно отработало прекрасно, учитывая все факторы. Более того, до того как Украина сбила ракету "Кинжал" считалось, что вероятность сбития в комплексе Patriot составляет 60%. Теперь стало понятно, что говорится о 80%, поэтому по цели, как правило, запускают 2 ракеты, а не 4.

Напомним, в результате удара россиян по Киеву погибло 12 человек, десятки ранены. Враг полностью уничтожил двухэтажный дом, в котором жили люди. По словам президента, россияне, вероятно, использовали северокорейскую баллистическую ракету. Всего по Украине выпустили около 200 средств поражения.