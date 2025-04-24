Было более 40 очагов возгорания: в МВД назвали 9 областей, которые атаковала Россия

Россия 24 апреля массированно атаковала Украину. Под ударом оказались 9 областей нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Какие области оказались под атакой 24 апреля

Клименко сообщил, что во время массированной атаки 24 апреля под ударом были 9 регионов страны. В общем спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания.

Так, враг 24 апреля атаковал:

Киев и область,

Житомирскую область,

Днепропетровскую область (Павлоград),

Харьков и область,

Полтавскую область,

Хмельницкую область,

Сумскую область,

Запорожье.

Под массированным ударом оказался Киев – спасатели ликвидировали последствия на 13 локациях. Здесь есть значительные разрушения, а также много пострадавших. По состоянию на сейчас известно о 9 погибших и более 70 пострадавших. Среди пострадавших много детей, а также беременная женщина.

Также под массированным ударом оказался Харьков. Игорь Терехов сообщал, что в городе зафиксировали 19 ударов – 7 крылатыми ракетами и 12 дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в Харькове сообщают о 2 пострадавших.

Циничными действиями отличились оккупанты и на Житомирщине, где атаковали спасателей. Так, оккупанты нанесли повторный удар по подразделению ГСЧС, который прибыл на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.

Ранее жительница Святошинского района Киева Татьяна рассказала о пережитой атаке. Женщина призналась, что ее квартира также претерпела существенные разрушения, но самая большая трагедия – смерть близких людей.

По ее словам, погибла семья друзей ее брата. Тела папы и маленькой девочки уже нашли, а их маму и еще одного ребенка до сих пор ищут – они могут быть под завалами.