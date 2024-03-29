Всего под ударом были 10 регионов, - МВД о массированной атаке России

Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В Министерстве внутренних дел отреагировали на обстрел.

Россия в ночь на 29 марта массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС были привлечены к ликвидации последствий обстрела.

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Есть разрушения и пострадавшие

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома.

Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, разрушено около 10 частных домов, еще десятки – повреждены.

Спасатели продолжают устранять последствия атаки.

Клименко напомнил, что каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться в Пункты несокрушимости на базе подразделений ГСЧС и Национальной полиции.

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