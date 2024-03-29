В сети писали, что несколько российских ракет залетело в Молдову: как отреагировал Кишинев

В ночь на 29 марта оккупанты массированно атаковали Украину. В частности, враг запустил ракеты в направлении Черновицкой области, которая граничит с Молдовой.

Так, отдельные мониторинговые каналы сообщили, что во время атаки две – три российские ракеты пересекли воздушное пространство с Молдовой.

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Ничего не залетало, но было громко

В то же время в Пограничной полиции Молдовы отрицают пролет вражеских целей над территорией страны.

Все системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного проникновения, что также подтверждается украинскими властями,

– говорится в заявлении пограничников.

Впрочем патрули на четырех КПП "Окница", "Атаки", "Косауцы" и "Сороки" сообщили, что слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины. Вероятно, они донеслись из района города Новоднестровска Черновицкой области, куда оккупанты ударили ракетами.

Отметим, что расстояние от Новоднестровска до КПП "Окница" составляет менее 25 километров. В Черновицкой ОВ подтвердили, что россияне атаковали энергетический объект.

Ранее в Воздушных силах пообещали проверить информацию о пролете российских ракет над Молдовой. Спикер Илья Евлаш отметил, что у Украины нет подтверждений нарушения оккупантами воздушного пространства нашей страны – соседки. Впрочем, военный признал, что вражеские ракеты действительно летели в направлении населенного пункта Ожево, летели ракеты. Это село расположено в 21 километре от границы с Молдовой.

Как близко были ракеты России в Молдову: смотрите на карте

Ракета оккупантов залетела в Польшу: что известно

Во время массированной атаки 24 марта российская ракета 39 секунд находилась в воздушном пространстве страны – члена Альянса.

Польша в этой связи поднимала в небо истребители. Впрочем, сбить ракету не решилась. В Варшаве говорят, что, мол, знали, что ракета вернется в Украину, а ее сбитие могло повлечь жертвы среди поляков.

Впрочем, после этого инцидента в консульство вызвали российского посла, но он отказался приходить, объяснив это тем, что Польша не предоставила "достаточную доказательную базу".

В МИД Польши выразили возмущение поведением посла страны – агрессорки.