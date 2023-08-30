Обломки падают на город: почему ПВО не может перехватывать ракеты заблаговременно
В ночь на 30 августа страна-террорист совершила массированную атаку по Украине. Враг запустил 44 воздушных целей, среди которых 28 ракет и 16 дронов-камикадзе.
Воздушные силы ВСУ сбили все цели над Киевом, однако в результате падение обломков ракет и дронов погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Канала, почему противовоздушная оборона сбивает ракеты и БПЛА над городами.
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Надо еще больше систем ПВО
Киев – это большой по площади город. Для того чтобы перекрыть границы столицы, нужно расставить зенитно-ракетные комплексы по периметру города, а это более сотни километров. К сожалению, у нас просто нет такого количества.
Эта беда из-за количества наших зенитно-ракетных комплексов,
– отметил Свитан.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров десятки различных систем противовоздушной обороны. В частности, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, Avenger и т.д. Однако этого недостаточно для того, чтобы закрыть небо над Украиной и полностью защитить города от российских ракет и дронов.
Воздушные силы ВСУ вынуждены размещать существующие ЗРК в пределах города. Поэтому ПВО сбивает цели над Киевом или над другими крупными городами и просто не успевает сбивать их на подходе к городу.
"Вот когда будет достаточное количество систем ПВО и мы хотя бы в таком режиме как Киев закроем остальные украинские города, только после этого ЗРК можно будет располагать по периметру крупных городов", – сказал военный эксперт.
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Последствия массированной атаки по Украине
- Ночью 30 августа столица пережила самый массированный удар за последние месяцы. В небе над украинской столицей было уничтожено более 20-ти целей. Обломки от нескольких ракет и дронов упали в двух районах. К сожалению, известно о двух погибших.
- В результате ночной атаки повреждено несколько частных домов в Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Обломки обнаружили и на территории местного кладбища.
- Россия также запустила 5 дронов и 8 ракет по направлению Одесская область. Силы ПВО уничтожили вражеские цели. По предварительным данным удалось избежать попаданий.
- Во время атаки в Житомирской области поврежден инфраструктурный объект и железнодорожное полотно. Известно, что пожар вспыхнул из-за падения обломка сбитого БпЛА, ликвидированного чрезвычайными силами. О пострадавших предварительно речь не идет.