Наносит больше вреда: чем особенны модернизированные ракеты Х-101, которыми Россия начала бить по Украине
Для удара по Украине 8 мая Россия использовала ракеты Х-101, изготовленные во втором квартале 2024 года. Теперь враг их модернизировал так, чтобы они наносили более сильные удары по территории Украины.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что боевая часть ракеты Х-101 теперь больше. Россияне уменьшили дальность полетов ракеты и не используют большое количество топлива.
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Как модернизировали ракеты Х-101
По словам Свитана, Россия использует ракеты Х-101 с уменьшенным радиусом. То есть ракета пролетает 1,5 или 2 тысячи километров в зависимости от маршрута. Это означает, что враг не применяет дополнительное топливо для ракет.
Это топливо россияне не могли не заливать, поскольку центровка будет изменена, поэтому они уменьшили количество топлива на меньшую дистанцию и увеличили в полтора раза боевую часть,
– подчеркнул военный эксперт.
Также он добавил, что до этих модернизированных ракет боевая часть была тоже не маленькой – до полтонны. Однако сейчас, благодаря увеличению, работает мощнее и наносит больше вреда.
Удар по Украине 8 апреля: последние новости
- Во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Воздушным силам удалось уничтожить большинство воздушных целей, запущенных врагом.
- Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. было повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.
- В результате атаки 8 мая с 04:30 до 5 утра враг совершил по меньшей мере семь ракетных атак по Запорожью. Повреждены объекты в 4 районах города: 15 жилых домов и 6 нежилых; 3 учебных заведения; учреждение здравоохранения; гараж и автомобили. Также военная администрация получила предупреждение о введении ограничений на потребление электроэнергии на территории Запорожской области.
- Мощные взрывы были слышны и в Полтавской области. Несмотря на удачную работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, после удара вражеского беспилотника вспыхнул пожар.