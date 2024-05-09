Наносит больше вреда: чем особенны модернизированные ракеты Х-101, которыми Россия начала бить по Украине

Для удара по Украине 8 мая Россия использовала ракеты Х-101, изготовленные во втором квартале 2024 года. Теперь враг их модернизировал так, чтобы они наносили более сильные удары по территории Украины.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что боевая часть ракеты Х-101 теперь больше. Россияне уменьшили дальность полетов ракеты и не используют большое количество топлива.

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Как модернизировали ракеты Х-101

По словам Свитана, Россия использует ракеты Х-101 с уменьшенным радиусом. То есть ракета пролетает 1,5 или 2 тысячи километров в зависимости от маршрута. Это означает, что враг не применяет дополнительное топливо для ракет.

Это топливо россияне не могли не заливать, поскольку центровка будет изменена, поэтому они уменьшили количество топлива на меньшую дистанцию и увеличили в полтора раза боевую часть,

– подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что до этих модернизированных ракет боевая часть была тоже не маленькой – до полтонны. Однако сейчас, благодаря увеличению, работает мощнее и наносит больше вреда.

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