Киев массированно атаковали баллистикой и БпЛА, есть попадания и пожары: что известно о последствиях

По подсчетам мониторов, ночью 5 августа по Киеву было нанесено около трех десятков ударов баллистическими ракетами. В столице в нескольких районах зафиксированы последствия, в частности пожары и разрушения.

Об этом сообщают в КГВА и мэр Виталий Кличко. 24 Канал собрал то, что известно на данный момент.

Каковы последствия воздушной атаки врага по Киеву 5 августа?

01:15, 05 августа Кличко: большой пожар в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе. Горят нежилые помещения 01:10, 05 августа Кличко: в Оболонском районе в результате попадания, вероятно, ракеты возник пожар в 20-этажном жилом доме. Также поступают сообщения о пожаре еще в одном жилом доме. На Оболони возникли возгорания и в складских помещениях по двум адресам. В Деснянском районе тоже возгорание в складском помещении. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома. КГВА: в Голосеевском районе возникло возгорание в одноэтажном складском здании. 01:00, 05 августа Кличко: в Оболонском районе, по предварительным данным, произошло попадание в офисное здание. Вызов медиков в Святошинский район. 00:55, 05 августа Местные сообщества сообщают, что есть пожары в районе Вишневого, Броваров. КГВА сообщает, что в Оболонском и Святошинском районах горят складские помещения. Информация о пострадавших уточняется. 00:45, 05 августа В Оболонском районе – попадание на территорию нежилой застройки. 00:40, 05 августа Сегодня, 5 августа 2026 года, в Киеве вскоре после полуночи раздались взрывы. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

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Добавим, что предыдущая массированная баллистическая атака на Киев произошла в ночь на 1 августа. Тогда столица подверглась сильному удару не только ракетами, но и реактивными дронами. Удар России унес жизни 9 человек, еще 23 получили ранения.