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24 Канал Новости Украины Попадание в многоэтажку и пожары: что известно о последствиях массированного обстрела Киева
6 июля, 02:57
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Попадание в многоэтажку и пожары: что известно о последствиях массированного обстрела Киева

Олесь Друкач

Российская армия нанесла по Киеву удар множеством баллистических ракет и другими средствами воздушного нападения. Эта массированная воздушная атака привела к ужасающим последствиям.

Об этом сообщают местные власти, в частности мэр Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о последствиях массированных ударов врага по Киеву 6 июля?

 

03:17, 06 июля

КГВА: в Подольском районе в результате атаки также пострадало 25-этажка на уровне 16-го этажа.

03:16, 06 июля

Кличко: в столице трое пострадавших. Одну женщину медики госпитализировали. Двум другим оказали помощь амбулаторно.

02:44, 06 июля

В Подольском районе произошло обрушение и возгорание нежилого здания еще по одному адресу. Там также горят автомобили.

02:29, 06 июля

В Подольском районе, по предварительным данным, обломки упали еще на один жилой дом. В Дарницком районе обломки попали в нежилые здания.

02:15, 06 июля

Информация от Виталия Кличко:

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу загорелось складское помещение. А также падение обломков на открытой территории.

В Подольском районе – частичное разрушение жилого дома. На уровне 7 – 9 этажей заблокированы люди. Также падение обломков на территорию гаражного кооператива.

02:10, 06 июля

Падение обломков в Голосеевском районе.

02:08, 06 июля

КГВА: в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома. По другому адресу повреждены гаражи. Информацию о пострадавших уточняют.

02:00, 06 июля

После 1 часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу. Враг начал запускать в сторону столицы баллистические ракеты. Также возникла угроза со стороны крылатых ракет воздушного и морского применения, а также опасность со стороны БпЛА.

Обратите внимание. Оперативно об воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

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